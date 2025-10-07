Bihar government has changed the Diwali holiday earlier it was on 22nd now it is on 20th October बिहार सरकार ने दिवाली की छुट्टी बदली, पहले 22 को था अवकाश, अब 20 अक्टूबर को हॉलिडे, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar government has changed the Diwali holiday earlier it was on 22nd now it is on 20th October

बिहार सरकार ने दिवाली की छुट्टी बदली, पहले 22 को था अवकाश, अब 20 अक्टूबर को हॉलिडे

बिहार में दिवाली की सरकारी छुट्टी 20 अक्टूबर को होगी। इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने गजट जारी किया है। इससे पहले 22 अक्टूबर को दिवाली की सरकारी अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन अब 20 अक्टूबर को सरकारी हॉलिडे का ऐलान हुआ है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 7 Oct 2025 05:12 PM
share Share
Follow Us on
बिहार सरकार ने दिवाली की छुट्टी बदली, पहले 22 को था अवकाश, अब 20 अक्टूबर को हॉलिडे

बिहार में दीपावली की सरकारी छुट्टी अब 20 अक्टूबर को होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित गजट जारी किया है। विभाग के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में 22 अक्तूबर (बुधवार) को एनआई एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया गया था। अब उसके स्थान पर 20 अक्टूबर (सोमवार) को अवकाश की घोषणा की गई है। आपको बता दें इस साल (2025) में लक्ष्मी पूजा के साथ दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा।

अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर की शाम तक रहेगी लेकिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन के कारण ज्यादातर जगहों पर दिवाली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ऐसे में 20 अक्टूबर (सोमवार) को दिवाली का मुख्य अवकाश रहेगा। ज्यादातर राज्यों में दिवाली की छुट्टियां 3 से 6 दिनों तक रहती हैं। धनतेरस (18 अक्टूबर) से भाई दूज (23 अक्टूबर) तक अवकाश रहता है।

ये भी पढ़ें:चुनाव के ऐलान से पहले दौड़ी पटना मेट्रो; आज नीतीश चढ़े, पैसेंजर कल से सफर करेंगे
ये भी पढ़ें:नीतीश ने चुनाव के ऐलान से पहले और 21 लाख औरतों को काम के लिए 10000 एडवांस भेजा

बिहार में दिवाली के बाद छठ महापर्व भी बनाया जाता है। जो चार दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाय-खाय (25 अक्टूबर, शनिवार) से होगी और मुख्य अर्घ्य षष्ठी तिथि (27 अक्टूबर, सोमवार को संध्या अर्घ्य) और सप्तमी (28 अक्टूबर, मंगलवार को उषा अर्घ्य) को दिया जाएगा। बिहार में स्कूल छठ महापर्व के मौके पर बंद रहेंगे।