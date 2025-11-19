Hindustan Hindi News
Bihar Govt Formation LIVE: पहले BJP तब जेडीयू और फिर NDA की बैठक, नीतीश कल लेंगे शपथ

संक्षेप: Bihar Govt Formation LIVE: एनडीए विधायक दल की बैठक के पहले मुख्यमंत्री आवास में 11 बजे से जदयू विधायकों की बैठक होगी। इसमें जदयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं, दूसरी ओर भाजपा विधायक दल की बैठक पार्टी प्रदेश कार्यालय में दस बजे से बुलाई गई है।

Wed, 19 Nov 2025 07:17 AM
UEJBihar Govt Formation LIVE: बिहार में आज बैठकों का दौर है और आज राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर दिनभर हलचल रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले आज एनडीए विधायक दल के नेता का चयन होगा। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हाॅल में दोपहर तीन बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे।

एनडीए विधायक दल की बैठक के पहले मुख्यमंत्री आवास में 11 बजे से जदयू विधायकों की बैठक होगी। इसमें जदयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं, दूसरी ओर भाजपा विधायक दल की बैठक पार्टी प्रदेश कार्यालय में दस बजे से बुलाई गई है। इसमें भाजपा विधायक दल का नेता का चुनाव होगा। बता दें कि सीएम नीतीश के साथ उपमुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ भी कई नेता लेंगे। शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे।

07:17 AM- Bihar NDA Govt Formation LIVE: मुख्यमंत्री ने मंगलवार की शाम को गांधी मैदान पहुंकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। साथ ही समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों, नवनिर्वाचित विधायकों, वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में पहुंचने वाले आगंतुकों के बैठने की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था आदि की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को पदाधिकारियों ने दी। उन्होंने इस मौके पर कई जरूरी निर्देश भी दिए।

07:10 AM- Bihar NDA Govt Formation LIVE: बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बढ़ी हलचल के बीच गृहमंत्री अमित शाह बुधवार की शाम पटना पहुंच जाएंगे। वहीं बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान मंगलवार को ही पटना पहुंच गये।

