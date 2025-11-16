Bihar Govt Formation LIVE: नित्यानंद, उपेंद्र कुशवाहा सीएम आवास पहुंचे, बिहार में नई सरकार पर पटना से दिल्ली तक मंथन

संक्षेप: Bihar Govt Formation LIVE: बिहार में नई सरकार के गठन के लिए पटना से दिल्ली तक मंथन जारी है। बुधवार को नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मिली जानाकारि के अनुसार 6 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला बनाया जा रहा है।

Bihar Govt Formation LIVE: बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर मंथन का दौर जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। रविवार को नित्यानंद राय, विजय चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, विजेंद्र यादव ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्य संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा आर, हम और रालोमो के नेता सरकार का स्वरूप फाइनल करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार बुधवार को शपथ ले सकते हैं। इससे पहले सोमवार को मौजूदा कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद वे सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सोमवार को सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पटना तलब किया गया है। विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार नेता चुना जा सकता है। डिप्टी सीएम पद पर के लिए नाम फाइनल करने में एनडीए के सभी घटक दल मंथन कर रहे हैं। बिहार में सरकार गठन और पल पल की अन्य राजनैतिक हलचल और गतिविधियों के अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ-

11: 00 AM- Bihar Govt Formation LIVE: विजेंद्र यादव ने नीतीश से मुलाकात की Bihar Govt Formation LIVE: नीतीश सरकार में काफी समय से मंत्री रहे विजेंद्र यादव ने सीएम आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। सोमवार को जदयू विधायक दल की बैठक है जिसमें नेता का चुनाव होगा।

10: 57 AM- Bihar Govt Formation LIVE: रालोमो चीफ कुशवाहा ने नीतीश को दी जीत की बधाई Bihar Govt Formation LIVE: नीतीश के पुराने साथी और रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रविवार को सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीय की प्रचंड जीत की बधाई दी। कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली है।

10: 55 AM- Bihar Govt Formation LIVE: नित्यानंद सीएम आवास पहुंचे Bihar Govt Formation LIVE: बीजेपी नेता सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी। बिहार चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर बंपर जीत मिली है।

10: 30 AM- Bihar Govt Formation LIVE: 6 विधायक पर एक मंत्री Bihar Govt Formation LIVE: सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार की नई सरकार के मंत्रिमंडल का आकार लगभग तय हो गया है। 6 विधायक पर एक मंत्री हो सकते हैं। कई मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। हम और रालोमो से एक एक मंत्री होंगे। जेडी यू के 14+1 मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी से 15-16 मंत्री हो सकते हैं। लोजपा आर से 3 मंत्री बन सकते हैं। हालांकि आधिकारि तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा है।

10:26 AM- Bihar Govt Formation LIVE: रोहिणी आचार्या सिंगापुर से क्यों आईं Bihar Govt Formation LIVE: जदयू नेता खालिद अनवर ने लालू परिवार में मचे घमासान पर कहा है कि रोहिणी आचार्या को सिंगापुर से बिहार में राजनीति करने नहीं आना चाहिए था। वे लालू की बेटी हैं इसलिए राजनीति में आ गईं। अब परिवार के विवाद को बाहर ला रही हैं।

10:20 AM- Bihar Govt Formation LIVE: पूर्वी चंपारण के 12 विस के 69 प्रत्याशियों की जमानत जब्त Bihar Govt Formation LIVE: पूर्वी चंपारण के सभी विधान सभा क्षेत्र में 95 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। उनमें से 69 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। दो सीट को छोड़कर बाकी में द्वितीय स्थान वाले ही अपनी जमानत बचा पाये। सुगौली से जनशक्ति दल के श्यामकिशोर चौधरी व चिरैया से निर्दल अच्छेलाल यादव को जमानत बचाने में सफलता मिली। जमानत बचाने के लिये कुल पड़े मत का 16.66 प्रतिशत मिलना चाहिए।

10:17 AM- Bihar Govt Formation LIVE: रालोमो विधायक दल बैठक आज Bihar Govt Formation LIVE: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नव निर्वाचित विधायकों की आज बैठक होनी है। रालोमो ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा जिसमें 4 पर जीत दर्ज की।

10:15 AM- Bihar Govt Formation LIVE: हम विधायक दल बैठक आज Bihar Govt Formation LIVE: हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के 12 एम स्ट्रैंड रोड स्थित आवास पर हम विधायक दल की बैठक है। हम को चुनाव में छह सीटें दी गई थीं जिनमें से पांच पर जीत दर्ज की। 12 बजे से बैठक की जानकारी दी गई है।

10:04 AM- Bihar Govt Formation LIVE: पहले छोटा मंत्रिमंडल लेगा शपथ Bihar Govt Formation LIVE: सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पहले छोटा मंत्रिमंडल शपथ लेगा जिसमें सभी घटक दलों के निर्धारित मंत्री शपथ लेंगे। शनिवार को ललन सिंह और संजय झा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की।

09:58 AM- Bihar Govt Formation LIVE: सोमवार के नीतीश देंगे त्यागपत्र Bihar Govt Formation LIVE: सोमवार को नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक संभव है। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं।

09:57 AM- Bihar Govt Formation LIVE: प्रशांत किशोर की पीसी टली Bihar Govt Formation LIVE: जन सुराज पार्टी का खाता नहीं खुलने पर पार्टी के अंदर खलबली है। प्रशांत किशोर ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था जिसे स्थगित कर दिया है। राजनैतिक गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है कि पीके मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं।

09:53 AM- Bihar Govt Formation LIVE: पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल Bihar Govt Formation LIVE: बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को शपथ ग्रहण की सूचना है। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। उन्होंने बेतिया की जनसभा में खुद इसका ऐलान किया था।

09:51 AM- Bihar Govt Formation LIVE: गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह Bihar Govt Formation LIVE: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में आयोजित किए जाने की संभावना है