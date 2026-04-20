पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी पर सम्राट सरकार का भी भरोसा कायम, जानें अब कब तक रहेंगे BPSSC अध्यक्ष?
बिहार सरकार ने पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी को पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यकाल विस्तार दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, अब वे 68 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्य करेंगे। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी द्विवेदी के अनुभव पर भरोसा जताते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
Bihar News: बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष केएस द्विवेदी के कार्यकाल को विस्तार दे दिया है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अब वह 68 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।
1984 बैच के आईपीएस है द्विवेदी
1984 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे केएस द्विवेदी बिहार के डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस बहाली और कानून-व्यवस्था को लेकर उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपी है। उनका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार दिया गया है।
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि केएस द्विवेदी के कार्यकाल का विस्तार 68 वर्ष की आयु तक के लिए प्रभावी होगा। हालांकि, सरकार ने इसमें 'अगले आदेश तक' का विकल्प भी खुला रखा है। इस फैसले के बाद अब आयोग के तहत होने वाली सब-इंस्पेक्टर (SI) और अन्य पदों की भर्तियों की जिम्मेदारी उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी।
भर्ती परीक्षाओं पर क्या होगा असर?
इस फैसले का सबसे बड़ा असर बिहार में होने वाली सब-इंस्पेक्टर (SI) और अन्य पुलिस अवर पदों की भर्तियों पर पड़ेगा। गृह विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट है कि अब आगामी सभी चयन प्रक्रियाओं का नेतृत्व केएस द्विवेदी ही करेंगे। सरकार ने इसमें 'अगले आदेश तक' का विकल्प खुला रखकर यह संकेत भी दे दिया है कि जब तक कोई बड़ी प्रशासनिक जरूरत नहीं होगी, द्विवेदी ही आयोग के अध्यक्ष रहेंगे।