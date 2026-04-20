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पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी पर सम्राट सरकार का भी भरोसा कायम, जानें अब कब तक रहेंगे BPSSC अध्यक्ष?

Apr 20, 2026 05:54 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार सरकार ने पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी को पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यकाल विस्तार दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, अब वे 68 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्य करेंगे। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी द्विवेदी के अनुभव पर भरोसा जताते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।

पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी पर सम्राट सरकार का भी भरोसा कायम, जानें अब कब तक रहेंगे BPSSC अध्यक्ष?

Bihar News: बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष केएस द्विवेदी के कार्यकाल को विस्तार दे दिया है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अब वह 68 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।

1984 बैच के आईपीएस है द्विवेदी

1984 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे केएस द्विवेदी बिहार के डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस बहाली और कानून-व्यवस्था को लेकर उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपी है। उनका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार दिया गया है।

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गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि केएस द्विवेदी के कार्यकाल का विस्तार 68 वर्ष की आयु तक के लिए प्रभावी होगा। हालांकि, सरकार ने इसमें 'अगले आदेश तक' का विकल्प भी खुला रखा है। इस फैसले के बाद अब आयोग के तहत होने वाली सब-इंस्पेक्टर (SI) और अन्य पदों की भर्तियों की जिम्मेदारी उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी।

भर्ती परीक्षाओं पर क्या होगा असर?

इस फैसले का सबसे बड़ा असर बिहार में होने वाली सब-इंस्पेक्टर (SI) और अन्य पुलिस अवर पदों की भर्तियों पर पड़ेगा। गृह विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट है कि अब आगामी सभी चयन प्रक्रियाओं का नेतृत्व केएस द्विवेदी ही करेंगे। सरकार ने इसमें 'अगले आदेश तक' का विकल्प खुला रखकर यह संकेत भी दे दिया है कि जब तक कोई बड़ी प्रशासनिक जरूरत नहीं होगी, द्विवेदी ही आयोग के अध्यक्ष रहेंगे।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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