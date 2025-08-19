Bihar government employees will get this many holidays in 2026 Holiday calendar passed by Nitish cabinet बिहार के सरकारी कर्मचारियों को 2026 में मिलेंगी इतनी छुट्टियां; नीतीश कैबिनेट से हॉलीडे कैलेंडर पास, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar government employees will get this many holidays in 2026 Holiday calendar passed by Nitish cabinet

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को 2026 में मिलेंगी इतनी छुट्टियां; नीतीश कैबिनेट से हॉलीडे कैलेंडर पास

नीतीश कैबिनेट ने मंगवार को अगले वर्ष 2026 के लिए सरकारी अवकाशों की घोषणा की। जिसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कुल 44 छुट्टियां मिलेंगी। जिसमें 11 दिन का सामान्य अवकाश,  15 दिन का सार्वजनिक अवकाश और 17 दिनों का ऐच्छिक या प्रतिबंधित अवकाश शामिल है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 19 Aug 2025 04:44 PM
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को 2026 में मिलेंगी इतनी छुट्टियां; नीतीश कैबिनेट से हॉलीडे कैलेंडर पास

नीतीश सरकार ने आगामी साल 2026 की सरकारी छुट्टियां का कैलेंडर जारी कर दिया है। जिसके तहत कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। जिसकी घोषणा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद की गई है। जारी लिस्ट के मुताबिक 2026 में सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। ये वो छुट्टियां होंगी, जब सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही 15 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिसके तहत सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे।

इसके अलावा कर्मचारियों को 17 दिनों का ऐच्छिक या प्रतिबंधित अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश कर्मचारियों की व्यक्तिगत या धार्मिक आवश्यकता के अनुसार चुना जा सकता है। साथ ही एक दिन वार्षिक लेखाबंदी के लिए निर्धारित किया गया है, जब सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इस तरह कुल मिलाकर 44 छुट्टियों की व्यवस्था की गई है। 2026 के हॉलीडे कैलेंडर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की छुट्टियों को लेकर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें राजगीर में दो और वैशाली में एक फाइव स्टार रिसॉर्ट खोलने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा आयोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क में छूट की मंजूरी मिली। जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा के लिए केवल 100 रुपए देने होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 15 हजार की जगह अब 30 हजार रुपए मिलेंगे