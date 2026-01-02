बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए 2026 में 35 दिनों की छुट्टी, इनमें से 6 रविवार; देखें लिस्ट

संक्षेप: बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए 2026 में 35 दिनों की छुट्टी घोषित हुई है, जिनमें 6 रविवार पड़ रहे हैं। इसके अलावा 22 दिनों के ऐच्छिक अवकाश भी दिए गए हैं।

बिहार में नए साल 2026 में राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए 35 दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित की है। इनमें से छह रविवार होने के कारण उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार 29 दिनों की छुट्टी ही मिलेगी। यानी 52 रविवार मिलाकर कुल 81 छुट्टियां होंगी। साथ ही 22 दिनों का ऐच्छिक अवकाश भी दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बिहार सरकार ने 2026 के लिए जो छुट्टियों की सूची जारी की है, उसमें सभी सरकारी विभागों के लिए सामान्य, सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं। 2026 में कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य छुट्टी 11 दिनों की है। इनमें से दो छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं, जबकि एनआई एक्ट के तहत 24 छुट्टियां हैं। एनआई एक्ट, 1881 के तहत कुल 24 में चार छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। इनमें एक मई को मई दिवस और गुरु पूर्णिमा की भी छुट्टी है। इस तरह नए साल में कर्मचारियों को 35 छुट्टियां मिलेंगी।

कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य छुट्टी: इस वर्ष कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य छुट्टी 11 हैं। इनमें वसंत पंचमी (23 जनवरी), संत रविदास जयंती (01 फरवरी), शब-ए-बारात (04 फरवरी), महाशिवरात्रि (15 फरवरी), सम्राट अशोक अष्टमी (26 मार्च), वीर कुंवर सिंह जयन्ती (23 अप्रैल), जानकी नवमी (25 अप्रैल), कबीर जयंती (29 जून), चेहल्लुम (04 अगस्त), दुर्गा पूजा (सप्तमी) (17 अक्टूबर), चित्रगुप्त पूजा भाई दूज (10 नवंबर) शामिल है।