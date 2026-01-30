Hindustan Hindi News
सोशल मीडिया पर तीन-पांच किया तो खैर नहीं, बिहार में सरकारी कर्मियों की नियमावली बदली

सोशल मीडिया पर तीन-पांच किया तो खैर नहीं, बिहार में सरकारी कर्मियों की नियमावली बदली

संक्षेप:

बिहार में सरकारी कर्मचारी अब सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर कोई विवादित पोस्ट करने, किसी पार्टी के समर्थन में कमेंट करने और सरकारी कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। 

Jan 30, 2026 08:46 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने नियमावली में बदलाव किया है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन किया गया है। इसमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग का नियम जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति भी दे दी गई। ऐसे में अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर तीन-पांच (गलत बयानबाजी) करने वाले सरकारी कर्मियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा।

नए नियम के अनुसार, अब कोई राज्यकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर नहीं कर सकेंगे। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल या संस्था को लेकर अपने विचार व्यक्त करने पर भी रोक लगा दी गई है। वे किसी पार्टी के समर्थन में कोई पोस्ट नहीं कर पाएंगे। सरकारी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी उनके अकाउंट से नहीं किया जा सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों को कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें दंडित भी किया जाएगा।

नीतीश कैबिनेट के अन्य प्रमुख अहम निर्णय-

पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का छात्रावास अनुदान दोगुना कर दिया गया है, अब छात्र-छात्राओं को 1000 की जगह हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। एससी, एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि में इजाफे को भी कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। इससे राज्य के 27 लाख छात्र-छात्राओं को फायदा मिलेगा। इसके अलावा, बिहार में निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है।

