बिहार के सरकारी कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी बढ़ा, छठ से पहले सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई। सातवें, छठे और पांचवें वेतनमान वाले सभी कर्मचारियों के साथ ही पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।
Bihar DA Hike: बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ा दिया गया है। छठ पूजा से पहले सम्राट सरकार ने यह अहम फैसला लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी के फैसले पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सातवें वेतनमान के तहत सैलरी उठा रहे सरकारी कर्मचारियों को अब 60 की जगह 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। डीए बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा, यानी कर्मचारियों को गुजर चुके महीनों का महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर मिल जाएगा।
वहीं, बिहार कैबिनेट ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी उठा रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। पांचवें वेतनमान के तहत डीए 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठे वेतनमान वालों का डीए 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है। इससे संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1399.60 करोड़
सम्राट कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए 1399.6028 करोड़ रुपये की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम देने की स्वीकृति दी गई। इसमें केंद्रांश के रूप में 450.1554 करोड़ और राज्यांश के रूप में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य को गति देने में मदद मिलेगी।
छात्राओं को स्टार्टअप के लिए 88.20 करोड़
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना शुरू होगी। चार वित्तीय वर्षों (2026-27 से 2029-30) तक चलने वाली इस योजना से अधिकतम 2100 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसके क्रियान्वयन के लिए बिहार कैबिनेट ने 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
पटना समेत 5 जिलों में खुलेंगे अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र
प्रधानमंत्री कौशलिंग एंड एम्प्लायबिलिटी ट्रांसफार्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सीआईआईआईटी (सेंटर फार इनवेंशन, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग) स्थापित किए जाएंगे।
सम्राट कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई। इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
बख्तियारपुर-ताजपुर पुल पर 4572.53 करोड़ खर्च
गंगा नदी पर बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली निर्माणाधीन चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना की संशोधित लागत 4572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसमें 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है।
परियोजना को भौतिक रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 1834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई है। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
सम्राट कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय-
- राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष बनाया जाएगा
- बिहार में एआई सिस्टम बनाने के लिए सिंगापुर की एजेंसी का चयन
- बिहार भवन उपविधि, 2026 को मंजूरी
- हाजीपुर में बस स्टैंड निर्माण के लिए महुआ रोड पर 9 एकड़ जमीन को अधिग्रहण या लीज पर लेने हेतु 44.52 लाख करोड़ की मंजूरी
- नगर निकाय के नियमित कर्मचारियों को एमएसीपी का लाभ मिलेगा
- बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी
- मधुबनी के बासोपट्टी में नए आईटीआई की स्थापना के लिए 2.46 करोड़ की मंजूरी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।