बिहार के 11 ग्रामीण एसपी के बीच अनुमंडल बांटे गए, जानिए अब किनके पास कौन सा थाना
बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के 38 जिलों में 11 जिलों में पदस्थापित ग्रामीण एसपी के बीच अनुमंडल और थानों का बंटवारा कर दिया है। ग्रामीण एसपी दारोगा और नीचे के अधिकारियों को सस्पेंड भी कर सकेंगे।
बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 11 जिलों में पदस्थापित ग्रामीण एसपी के बीच अनुमंडल और थानों का बंटवारा कर दिया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी की मंजूरी के बाद विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे 11 जिलों के ग्रामीण एसपी (पुलिस अधीक्षक) के क्षेत्राधिकार का निर्धारण हो गया है। सरकार ने उनके अधिकार भी स्पष्ट कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 2022 में 11 जिलों में ग्रामीण एसपी का पद गठित किया था। ग्रामीण एसपी अपने क्षेत्र के अधीन जांच, केस की समीक्षा और अपराध नियंत्रण काम देखेंगे। लेकिन, महत्वपूर्ण विषयों पर जिला एसपी को अवगत कराना होगा। ग्रामीण एसपी अपने क्षेत्राधिकार में दारोगा, सिपाही और हवलदार को निलंबित कर सकते हैं। पुलिस लाइन के पदाधिकारियों का निलंबन जिला एसपी से विमर्श के बाद कर सकते हैं।
इन ग्रामीण एसपी के अधीन आए ये थाने
ग्रामीण एसपी, गया– गया के ग्रामीण एसपी के कार्य क्षेत्र में अब नीमचक बथानी, टिकारी, इमामगंज, शेरघाटी–1 एवं शेरघाटी–2 के के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) के साथ इनके अधीन आने वाले सभी थाने होंगे। इन सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के अधीन करीब 33 थाने हैं, जो ग्रामीण एसपी के अधीन हो जाएंगे।
ग्रामीण एसपी, रोहतास– रोहतास एसपी (ग्रामीण) के अधीन मुख्यालय कोचस के एसडीपीओ–2, डिहरी एसडीपीओ–2 और विक्रमगंज एसडीपीओ के साथ आने वाले सभी 28 थाने रहेंगे।
ग्रामीण एसपी, मुंगेर – मुंगेर के ग्रामीण एसपी के तहत मुंगेर सदर, तारापुर और हवेली खड़गपुर के एसडीपीओ और उनके अधीन आने वाले 12 थाने आ गए हैं।
ग्रामीण एसपी, बेगूसराय– बेगूसराय के एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत मंझौल, बखरी और बलिया के एसडीपीओ और उनके साथ जुड़े 11 थाने रहेंगे।
ग्रामीण एसपी, भागलपुर– भागलपुर के एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत कहलगांव–1, कहलगांव– 2 के एसडीपीओ और भागलपुर विधि–व्यवस्था डीएसपी और उनके अंतर्गत आने वाले 18 थाने आ गए हैं।
ग्रामीण एसपी, पूर्णिया– पूर्णिया के ग्रामीण एसपी के अंतर्गत बायसी, बनमनखी और धमदाहा के एसडीपीओ और उनके अधीन आने वाले 18 थाने होंगे।
ग्रामीण एसपी, सहरसा– सहरसा एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ और उनके अधीन के 9 थाने आएंगे।
ग्रामीण एसपी, दरभंगा– दरभंगा एसपी (ग्रामीण) के तहत बेनीपुर, बिरौल एसडीपीओ एवं सदर के एसडीपीओ–2 और उनके तहत आने वाले 19 थाने होंगे।
ग्रामीण एसपी, मुजफ्फरपुर– मुजफ्फरपुर एसपी (ग्रामीण) के अंदर मुजफ्फरपुर पूर्वी–1, पूर्वी–2 और सरैया एसडीपीओ के अलावा इनके अधीन आने वाले 24 थाने शामिल हैं।
ग्रामीण एसपी, सारण– सारण के ग्रामीण एसपी के अधीन मढ़ौरा–1, मढ़ौरा–2 और सोनपुर के एसडीपीओ और उनके अधीन आने वाले 18 थाने आ गए हैं।
ग्रामीण एसपी, बेतिया– बेतिया के ग्रामीण एसपी के तहत सदर–2 और नरकटियागंज एसडीपीओ तथा इनके अधीन आने वाले 21 थाने आ जाएंगे।