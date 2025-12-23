Hindustan Hindi News
जी राम जी : बिहार पर 2800 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, मजदूरों को 125 दिन मिलेगा काम

संक्षेप:

इस योजना के अंतर्गत सामग्री मद में केंद्र 75 और बिहार सरकार 25 प्रतिशत खर्च करती थी। अब इस मद में भी बिहार सरकार को 40 प्रतिशत राशि देनी होगी। दूसरी तरफ प्रशासनिक मद में भी बिहार को 40 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी होगी, जो पहले नहीं लगती थी।

Dec 23, 2025 06:32 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम अब विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी जीरामजी) कर दिया है। साथ ही इस योजना में होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी में भी परिवर्तन कर दिया है। इस योजना में अब बिहार सरकार पर सालाना 2800 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस योजना के मजदूरी मद का शत प्रतिशत पैसा पहले केंद्र सरकार देती थी। अब इसमें केंद्र सरकार 60 प्रतिशत ही राशि देगी। इस तरह बिहार को इस मद में भी अब 40 प्रतिशत राशि लगानी होगी।

इस योजना के अंतर्गत सामग्री मद में केंद्र 75 और बिहार सरकार 25 प्रतिशत खर्च करती थी। अब इस मद में भी बिहार सरकार को 40 प्रतिशत राशि देनी होगी। दूसरी तरफ प्रशासनिक मद में भी बिहार को 40 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी होगी, जो पहले नहीं लगती थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना में 8390 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस कुल खर्च में केंद्र सरकार ने 7850 करोड़ दिये थे। बिहार सरकार को 540 करोड़ देना पड़ा था।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर इस योजना में 8390 करोड़ खर्च होते हैं तो बिहार सरकार को 3355 करोड़ लगाना होगा। इस तरह नई व्यवस्था में 540 करोड़ की जगह 3355 करोड़ देना होगा, जो 2815 करोड़ अधिक है। उक्त आंकड़े श्रमिकों के सालाना 100 दिनों की मजदूरी के आधार पर तय किये गये हैं। नयी व्यवस्था में 100 की जगह 125 दिन श्रमिकों को काम देना है।

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कृषि कार्य को इस योजना में शामिल करने की हमलोगों की पुरानी मांग रही है। दो दिन पहले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय मंत्री के साथ हुई बैठक में भी मैंने इस मांग को उठाया। नई व्यवस्था में राज्य सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में खेती कार्य को इस योजना से जोड़ने से किसानों और श्रमिकों दोनों को फायदा होगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
