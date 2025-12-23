जी राम जी : बिहार पर 2800 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, मजदूरों को 125 दिन मिलेगा काम
इस योजना के अंतर्गत सामग्री मद में केंद्र 75 और बिहार सरकार 25 प्रतिशत खर्च करती थी। अब इस मद में भी बिहार सरकार को 40 प्रतिशत राशि देनी होगी। दूसरी तरफ प्रशासनिक मद में भी बिहार को 40 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी होगी, जो पहले नहीं लगती थी।
केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम अब विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी जीरामजी) कर दिया है। साथ ही इस योजना में होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी में भी परिवर्तन कर दिया है। इस योजना में अब बिहार सरकार पर सालाना 2800 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस योजना के मजदूरी मद का शत प्रतिशत पैसा पहले केंद्र सरकार देती थी। अब इसमें केंद्र सरकार 60 प्रतिशत ही राशि देगी। इस तरह बिहार को इस मद में भी अब 40 प्रतिशत राशि लगानी होगी।
इस योजना के अंतर्गत सामग्री मद में केंद्र 75 और बिहार सरकार 25 प्रतिशत खर्च करती थी। अब इस मद में भी बिहार सरकार को 40 प्रतिशत राशि देनी होगी। दूसरी तरफ प्रशासनिक मद में भी बिहार को 40 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी होगी, जो पहले नहीं लगती थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना में 8390 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस कुल खर्च में केंद्र सरकार ने 7850 करोड़ दिये थे। बिहार सरकार को 540 करोड़ देना पड़ा था।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर इस योजना में 8390 करोड़ खर्च होते हैं तो बिहार सरकार को 3355 करोड़ लगाना होगा। इस तरह नई व्यवस्था में 540 करोड़ की जगह 3355 करोड़ देना होगा, जो 2815 करोड़ अधिक है। उक्त आंकड़े श्रमिकों के सालाना 100 दिनों की मजदूरी के आधार पर तय किये गये हैं। नयी व्यवस्था में 100 की जगह 125 दिन श्रमिकों को काम देना है।
बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कृषि कार्य को इस योजना में शामिल करने की हमलोगों की पुरानी मांग रही है। दो दिन पहले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय मंत्री के साथ हुई बैठक में भी मैंने इस मांग को उठाया। नई व्यवस्था में राज्य सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में खेती कार्य को इस योजना से जोड़ने से किसानों और श्रमिकों दोनों को फायदा होगा।