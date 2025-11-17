Bihar Govt Formation LIVE: 20 नवंबर को नीतीश लेंगे शपथ, मौजूदा कैबिनेट का इस्तीफा आज देंगे सीएम

संक्षेप: Bihar Govt Formation LIVE: 20 नवम्बर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज मौजूदा कैबिनेट भंग हो जाएगा। जदयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें नेता का विधिवत चुनाव होगा। राजद के विधायकों और हारे उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई है।

Bihar Govt Formation LIVE: 20 नवम्बर को बिहार को नई सरकार मिल जाएगी। गांधी मैदान में नीतीश कैबिनेट के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल निर्माण और अन्य कार्य चल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। आज नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक है जिसमें मौजूदा सरकार को भंग करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीजेपी और जदयू विधायक दल की बैठक कल होगी। उसके बाद एनडीए की संंयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जा सकता है। इधर राजद के नव निर्वाचित विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों को पटना तलब किया गया है। तेजस्वी उनकी बैठक लेंगे। चुनाव परिणाम के बार एनडीए में जहां चहल पहल है तो राजद और कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा है। लालू परिवार में कलह चरम पर है। रोहिणी के बाद लालू की तीन बेटियां राजलक्ष्मी, चंदा और रागिनी पटना से दिल्ली मीसा भारती के पास चली गई हैं। बिहार में सरकार गठन और पल पल की अन्य राजनैतिक हलचल और गतिविधियों के अपडेट यहां देखें-

10.22: AM- Bihar Govt Formation LIVE: कुल 35 मंत्री बन सकते हैं, इस फार्मूले पर विमर्श नई सरकार में सीटों के अनुपात में एनडीए के दलों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हम और रालोमो के एक-एक, लोजपा आर के तीन, भाजपा के 15 जबकि जदयू से 14 मंत्री शामिल हो सकते हैं। कुल 35 मंत्री बन सकते हैं। 202 के हिसाब से 6 सीट पर एक मंत्री बनता है।

10.20: AM- Bihar Govt Formation LIVE: शिवानंद हुए बागी, कहा- राजद की राजनीति का अवसान लालू यादव के पुराने साथी शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अब राजद की राजनीति का अवसान का समय आ गया है। इस चुनाव ने लालू यादव को धरती सुंघा दिया। तेजस्वी यादव का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है।

10.09: AM- Bihar Govt Formation LIVE: सनातन धर्म की जीत, पटना में लगे पोस्टर Bihar Govt Formation LIVE: नई सरकार के गठन से पहले पटना में बधाई वाले पोस्टरों की भरमार है। एक खास पोस्टर लगा है जिसमें नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तस्वीर के साथ लिखा गया है- सनातन धर्म की जीत।

10.05: AM- Bihar Govt Formation LIVE: बीजेपी विधायक दल की बैठक कल बीजेपी के नवनर्वाचित विधायकों की बैठक पटना ऑफिस के अटल सभागार में होगी। इसमें मुख्यालय से पर्यवेक्षक आएंगे। उनकी मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है।

10.03: AM- Bihar Govt Formation LIVE: भव्य होगा समारोह एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। एनडीए के कई दिग्गज शामिल होंगे। एक हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। बड़ी जीत पर बड़ा जश्न मनाया जाएगा।

09.57: AM- Bihar Govt Formation LIVE: जदयू के सभी विधायक पटना पहुंचे जदयू विधायक दल की बैठक कल होने वाली है। इसे लेकर पार्टी के सभी विधायक पटना पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक होगी। इसमें नेता का चुनाव किया जाएगा।

09.51: AM- Bihar Govt Formation LIVE: कई राज्यों के सीएम समारोह में आ रहे एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बन रही सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के सीएम पहुंचेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंता सरमा, एमपी सीएम मोहन यादव के आने की संभावना है।

09.43: AM- Bihar Govt Formation LIVE: गांधी मैदान में आम एट्री पर रोक Bihar Govt Formation LIVE: नीतीश कुमार पटना गांधी मैदान में शपथ लेंगे। समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। गांधी मैदान में पंडाल निर्माण और अन्य कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे हैं। इसे देखते हुए गांधी मैदान में आम जनों के प्रवेश पर 20 नवम्बर तक रोक लगा दी गई है।

09.41: AM- Bihar Govt Formation LIVE: मौजूदा कैबिनेट की अंतिम बैठक आज Bihar Govt Formation LIVE: आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही बिहार सरकार की अंतिम कैबिनेट मीटिंग है। इसमें सरकार को भंग करने पर निर्णय लिया जाएगा। शाम को नीतीश कुमार इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे।उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।