आजादी के 20 साल बाद बिहार को मिला था पहला पिछड़ा सीएम, 5 दिन में छोड़नी पड़ी कुर्सी
आजादी के 20 साल बाद बिहार को मिला था पहला पिछड़ा सीएम, 5 दिन में छोड़नी पड़ी कुर्सी

भारत की आजादी के 20 साल बाद बिहार को सतीश प्रसाद सिंह के रूप में पिछड़ा वर्ग का पहला मुख्यमंत्री मिला था। हालांकि, उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। महज 5 दिन सीएम रहने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 4 Sep 2025 02:14 PM
बिहार की राजनीति में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बहुत प्रभावशाली है। ये वर्ग न केवल राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, बल्कि दशकों से सूबे के राजनीतिक समीकरणों को भी निर्धारित करते रहे हैं। हालांकि, जब देश आजाद हुआ था, तब दो दशकों तक सत्ता के शीर्ष पद से ये वर्ग अछूते रहे थे। बिहार को पहला पिछड़ा मुख्यमंत्री आजादी के 20 साल बाद मिला था। 1968 में सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले पिछड़ा वर्ग के सीएम बने थे। हालांकि, उन्हें भी महज 5 दिन के भीतर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। वे बिहार के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी हैं।

भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद श्रीकृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1961 तक सत्ता की बागडोर संभाली। वे भूमिहार जाति से आते थे। उनके बाद मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले बिनोदानंद झा अक्टूबर 1963 तक सीएम रहे। फिर कायस्थ समाज के कृष्ण वल्लभ सहाय (केबी सहाय) और महामाया प्रसाद सिन्हा कु्र्सी पर बैठे। ये चारों नेता अगड़ी जातियों के थे। इस तरह लगभग दो दशकों तक बिहार की कमान सवर्णों के हाथ में रही।

1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सर्वाधिक सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भले ही उभरी, लेकिन वह बहुमत से काफी दूर रही। इसके बाद सभी कांग्रेस विरोधी दल साथ आ गए। इस तरह बिहार में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। उस समय निर्दलीय चुनाव जीतकर आए महामाया प्रसाद सिन्हा सीएम की कुर्सी पर बैठे थे।

हालांकि, बिहार की राजनीति का यह दौर काफी अस्थिरता वाला था। अलग-अलग विचारधारा वाले सत्ताधारी दलों के बीच जमकर आपसी खींचतान और उठापटक चल रही थी। यही कारण था कि जनवरी 1968 में महामाया प्रसाद सिन्हा की कुर्सी चली गई। वे अपना एक साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए थे।

महामाया प्रसाद सिन्हा के बाद सतीश सिंह बने थे सीएम

महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार गिरने के बाद यादव जाति से आने वाले सतीश प्रसाद सिंह 28 जनवरी 1968 को मुख्यमंत्री बने। हालांकि, महज 5 दिन के भीतर ही 1 फरवरी 1968 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल, उन्होंने इसी वर्ग से आने वाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उर्फ बीपी मंडल के सत्ता में आने का रास्ता साफ किया था। सतीश प्रसाद के बाद बीपी मंडल ने 1 फरवरी 1968 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

बीपी मंडल की सरकार में भी घमासान हुआ

बीपी मंडल की कैबिनेट में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मंत्रियों की भरमार थी। पहली बार मंत्रिमंडल में ऐसा परिदृश्य देखने को मिला था, जब अगड़ी जाति के नेता सत्ता के शीर्ष पदों से दूर हो गए थे। कांग्रेस ने भी बीपी मंडल की सरकार को समर्थन दिया था। हालांकि, इस पर भी कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई। पूर्व सीएम बिनोदानंद झा के गुट ने बगावत कर दी और 18 विधायकों के साथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस तरह बीपी मंडल की सरकार एक महीने में ही गिर गई।

2 मार्च 1968 को बीपी मंडल को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके बाद दलित वर्ग से आने वाले भोला पासवान शास्त्री सीएम बने, हालांकि वे भी 100 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।