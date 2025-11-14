Goriakothi Result Live: RJD या BJP, गोरियाकोठी सीट पर कौन लगाएगा जीत का सिक्सर? 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Goriakothi Result Live: गोरियाकोठी विधानसभा सीट के नतीजे कुछ देर में आना शुरू हो जाएंगे। इस सीट से भाजपा से देवेश कांत सिंह को टिकट मिला था, राजद ने अनवरुल हक पर भरोसा जताया था। देखना होगा कि गोरियाकोठी सीट पर किस पार्टी का कब्जा होता है।

सीवान जिले की गोरियाकोठी विधानसभा सीट के नतीजे कुछ देर में आना शुरू हो जाएंगे। बिहार विधानसभा की ये खास सीट 2020 और 2015 में एक-एक बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को मौका दे चुकी है। इस बार भाजपा से देवेश कांत सिंह को टिकट मिला था,राजद ने अनवारुल हक पर भरोसा जताया था। देखना होगा कि गोरियाकोठी सीट पर किस पार्टी का कब्जा होता है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

गोरियाकोठी सीट के बारे में गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र बिहार के सीवान जिले में स्थित है और यह महाराजगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की सीट है और 2010 में बसंतपुर और लकड़ी नबीगंज ब्लॉकों को गोरियाकोठी ब्लॉक के साथ मिलाकर इसे इसके वर्तमान स्वरूप में बनाया गया था। इस निर्वाचन क्षेत्र में ये तीनों ब्लॉक शामिल हैं।

गोरियाकोठी कस्बा जिला मुख्यालय सीवान से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जैसे आस-पास के कस्बों से जुड़ा हुआ है। पड़ोसी सारण का जिला मुख्यालय छपरा यहां से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन सीवान में है,जबकि सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पटना में है,जो लगभग 120 किलोमीटर दूर है।

गोरियाकोठी का राजनीतिक इतिहास गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र को इसके वर्तमान स्वरूप में 2008 में बनाया गया था और 2010 में इसका पहला चुनाव हुआ था,लेकिन यह निर्वाचन क्षेत्र 1967 से अस्तित्व में रहा है। अपने पुनर्गठन से पहले गोरियाकोठी में 11 विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने इसे चार बार जीता,जबकि भाजपा,जनता दल और राजद (RJD) ने इसे दो-दो बार जीता। लोकतान्त्रिक कांग्रेस ने यहां एक बार 1969 में जीत हासिल की थी।