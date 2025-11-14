Hindustan Hindi News
Goriakothi Result Live: RJD या BJP, गोरियाकोठी सीट पर कौन लगाएगा जीत का सिक्सर? 8 बजे से काउंटिंग

Goriakothi Result Live: RJD या BJP, गोरियाकोठी सीट पर कौन लगाएगा जीत का सिक्सर? 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Goriakothi Result Live: गोरियाकोठी विधानसभा सीट के नतीजे कुछ देर में आना शुरू हो जाएंगे। इस सीट से भाजपा से देवेश कांत सिंह को टिकट मिला था, राजद ने अनवरुल हक पर भरोसा जताया था। देखना होगा कि गोरियाकोठी सीट पर किस पार्टी का कब्जा होता है।

Fri, 14 Nov 2025 07:25 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गोरियाकोठी
सीवान जिले की गोरियाकोठी विधानसभा सीट के नतीजे कुछ देर में आना शुरू हो जाएंगे। बिहार विधानसभा की ये खास सीट 2020 और 2015 में एक-एक बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को मौका दे चुकी है। इस बार भाजपा से देवेश कांत सिंह को टिकट मिला था,राजद ने अनवारुल हक पर भरोसा जताया था। देखना होगा कि गोरियाकोठी सीट पर किस पार्टी का कब्जा होता है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

गोरियाकोठी सीट के बारे में

गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र बिहार के सीवान जिले में स्थित है और यह महाराजगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की सीट है और 2010 में बसंतपुर और लकड़ी नबीगंज ब्लॉकों को गोरियाकोठी ब्लॉक के साथ मिलाकर इसे इसके वर्तमान स्वरूप में बनाया गया था। इस निर्वाचन क्षेत्र में ये तीनों ब्लॉक शामिल हैं।

गोरियाकोठी कस्बा जिला मुख्यालय सीवान से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जैसे आस-पास के कस्बों से जुड़ा हुआ है। पड़ोसी सारण का जिला मुख्यालय छपरा यहां से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन सीवान में है,जबकि सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पटना में है,जो लगभग 120 किलोमीटर दूर है।

गोरियाकोठी का राजनीतिक इतिहास

गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र को इसके वर्तमान स्वरूप में 2008 में बनाया गया था और 2010 में इसका पहला चुनाव हुआ था,लेकिन यह निर्वाचन क्षेत्र 1967 से अस्तित्व में रहा है। अपने पुनर्गठन से पहले गोरियाकोठी में 11 विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने इसे चार बार जीता,जबकि भाजपा,जनता दल और राजद (RJD) ने इसे दो-दो बार जीता। लोकतान्त्रिक कांग्रेस ने यहां एक बार 1969 में जीत हासिल की थी।

2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के देवेश कांत सिंह ने 92,350 वोटों के साथ यह सीट जीती थी,उन्होंने राजद की नूतन देवी को हराया था, जिन्हें 75,990 वोट मिले थे। भाजपा के साथ सीट-साझाकरण समझौते के तहत जेडी(यू) ने उस वर्ष यह सीट नहीं लड़ी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में 16,864 वोटों के अंतर से बढ़त हासिल की। 2010 में इसके पुनर्गठन के बाद से यह सीट भाजपा और राजद के बीच बारी-बारी से आती-जाती रही है। 2010 में भाजपा के भूमेंद्र नारायण सिंह ने 14,021 वोटों से जीत हासिल की,इसके बाद 2015 में राजद के सत्यदेव प्रसाद सिंह ने 7,651 वोटों से जीत हासिल की। देवेश कांत सिंह ने 2020 में 11,891 वोटों के अंतर से जीतकर यह सीट भाजपा के लिए वापस जीती।

