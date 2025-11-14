Gopalganj Result Live: BJP के सुभाष सिंह या कांग्रेस के ओपी गर्ग, गोपालगंज सीट आज किसकी होगी?

संक्षेप: Gopalganj Assembly Result Live: बिहार की 243 सीटों में से एक गोपालगंज विधानसभा सीट का भी भाग्य खुलने वाला है। आज काउंटिंग शुरू होते और रिजल्ट आने के बाद यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हुई अथवा नहीं।

बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे की तारीख आज आ गई। 243 विधानसभा सीटों में से एक गोपालगंज सीट भी है। इस सीट पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस है। बीजेपी ने पिछल दो चुनाव जीत चुके सुभाष सिंह के ही हमनाम परिषद सदस्य सुभाष सिंह को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने ओम प्रकाश गर्ग को टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि BJP इस सीट से हैट्रिक जीत दर्ज करते हैं या खेल कांग्रेस के उम्मीदवार पलट देंगे। गोपालगंज विधानसभा सीट के पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

गोपालगंज के बारे में गोपागंज भी अपने साथ ऐतिहासिक कहानियां समेटे हुए है। कहा जाता है कि महाभारत काल तक यह राजा भूरि सरवा के अधीन आ गया था। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच,इस क्षेत्र पर पहले बंगाल के सुल्तान और बाद में मुगलों का नियंत्रण रहा। यह जिला मंदिरों से भरा हुआ है और माना जाता है कि इसका नाम भगवान कृष्ण से लिया गया है जिन्हें गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गोपालगंज के लोगों ने देश की आजादी में भी खूब भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम,1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय तथा सामाजिक उद्देश्यों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं।

राजनीतिक ज्ञान यह आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है,फिर भी पार्टी का गोपालगंज विधानसभा सीट पर शायद ही कभी दबदबा रहा। 1951 में इस निर्वाचन क्षेत्र के बनने के बाद से यहां दो उपचुनावों सहित 19 चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर आरजेडी का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है, पार्टी को केवल एक जीत 2000 में मिली थी,जब लालू यादव के साले साधु यादव ने यह सीट जीती थी।

बिहार के अधिकांश हिस्सों की तरह,शुरुआत में गोपालगंज पर कांग्रेस का दबदबा था,जिसने 1950 और 1972 के बीच हुए पहले सात चुनावों में से छह में जीत हासिल की। यह यहां उसकी आखिरी जीत थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 1967 में यह सिलसिला तोड़ा। निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहां दो बार जीत हासिल की। जबकि जनता पार्टी,जनता दल और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने एक-एक बार यह सीट जीती। पिछले दो दशकों में बीजेपी ने गोपालगंज को अपना गढ़ बना लिया है,उसने यहां लगातार पांच बार जीत हासिल की है।

बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री सुभाष सिंह ने 2022 में असामयिक निधन से पहले चार आरामदायक जीत दर्ज की थीं। उनकी विधवा कुसुम देवी ने उसके बाद हुए उपचुनाव में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि,उनकी 1,794 वोटों की मामूली जीत के बाद बीजेपी ने इस बार जिला परिषद सदस्य सुभाष सिंह पर भरोसा जताया है।

बीजेपी की सीट रही गोपालगंज 2020 और 2015 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी।