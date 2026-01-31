बिहार के बदमाशों ने झारखंड के उद्योगपति को किया था किडनैप, कैरव गांधी अपहरण कांड में बड़े खुलासे

संक्षेप: 13 जनवरी को कैरव गांधी का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कैरव को बरामद कर लिया। साथ ही बिहार पुलिस के सहयोग से गया, पटना और नालंदा जिलों में छापेमारी कर छह संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

झारखंड के जमशेदपुर के उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में बिहार के छह अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से तीन गुड्डू सिंह उर्फ सिंह साहेब, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा के साथ हथियार बरामदगी के दौरान गुरुवार रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में तीनों घायल हो गए।

एसएसपी पीयूष कुमार पांडेय ने बताया कि घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अपहरण में प्रयुक्त हथियार बरामद करने को अभियान चलाया। इस दौरान जमशेदपुर के सोनारी सर्किट हाउस साईं मंदिर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास नाले के समीप झाड़ियों से दो देसी कट्टा और 315 बोर की चार गोलियां बरामद की गईं। इसके बाद जब पुलिस टीम आरोपियों और सामान के साथ लौट रही थी, तभी तीन अपराधियों ने एक आरक्षी का हथियार छीन लिया और जानलेवा फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने पांच राउंड फायरिंग की। इसमें तीन अपराधियों के पैर में गोली लगी। घायल आरोपियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।

नालंदा से छह गिरफ्तार एसएसपी ने बताया कि 13 जनवरी को कैरव गांधी का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कैरव को बरामद कर लिया। साथ ही बिहार पुलिस के सहयोग से गया, पटना और नालंदा जिलों में छापेमारी कर छह संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सभी ने संलिप्तता स्वीकार कर ली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

ये आरोपित धराये 1. गुड्डू सिंह उर्फ सिंह साहेब, नालंदा

2. उपेन्द्र सिंह, गयाजी

3. अर्जुन सिंह उर्फ आर्यन, गया

4. मो. इमरान उर्फ आमिर, नालंदा

5. रमीज राजा, नालंदा