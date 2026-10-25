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बिहार के गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर समेत 4 बच्चों की छत्तीसगढ़ में मौत, छानबीन शुरू

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, कटिहार
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छत्तीसगढ़ के अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मियों और होमगार्ड विभाग के गोताखोरों की टीम ने चारों शवों को नदी से बाहर निकाला। चारों लोग नहाने के लिए राम सरस्वतीपुर घाट गए थे। केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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छत्तीसगढ़ में बिहार के 4 बच्चों की मौत हो गई है। (प्रतीकात्मक फोटो)

कटिहार, एक संवाददाता। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की रेन नदी में नहाने के दौरान कटिहार निवासी ताइक्वांडो के राष्ट्रीय खिलाड़ी गोपाल कृष्ण समेत एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में हाजीपुर निवासी विवेक सिंह, उनके पुत्र अभिजीत सिंह और कटिहार निवासी साढ़ू सागर सिंह उर्फ सेट्ठी सिंह के दो पुत्र गोपाल कृष्ण (13) व कृष्ण गोपाल (14) शामिल हैं। मरने वालों में तीन बच्चे हैं। सेट्ठी सिंह के बड़े भाई शैलेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर हमलोग छत्तीसगढ़ जा रहे हैं।

विवेक सिंह छत्तीसगढ़ में ही रहते थे। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और चारों कैसे डूबे, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मियों और होमगार्ड विभाग के गोताखोरों की टीम ने चारों शवों को नदी से बाहर निकाला। चारों लोग नहाने के लिए राम सरस्वतीपुर घाट गए थे। केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

गोपाल कृष्ण ने चार अक्तूबर को ताइक्वांडो में जीता था गोल्ड

गोपाल कृष्ण को देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चार अक्तूबर को गोल्ड मेडल मिला था। मेडल लेकर वापस लौटने पर कटिहार शहर में गोपाल का भव्य स्वागत किया गया था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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