केंद्रीय करों में बिहार को 10,219 करोड़ की हिस्सेदारी; देश में दूसरा नंबर, नीतीश सरकार को केंद्र का तोहफा

नीतीश सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिहार को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में केंद्र सरकार ने 10,219 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जो देश में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। सबसे अधिक 18,227 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को जारी किए गए हैं।

बिहार को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में अग्रिम के तौर पर केंद्र सरकार ने 10,219 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसे विजयादशमी के दिन जारी किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 10,219 करोड़ रुपये बिहार को मिलने की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने जीएसटी में सुधार के बाद राशि जारी किए जाने के लिए बिहारवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और आभार जताया।

केंद्र द्वारा 28 राज्यों को अलग-अलग राशि जारी की गई है। इसमें सबसे अधिक 18,227 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को जारी किए गए हैं। जबकि, झारखंड को 3360 करोड़, मध्य प्रदेश को 7976 करोड़, राजस्थान को 6123 करोड़, पश्चिम बंगाल को 7644 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त विभाग के सूत्रों की मानें तो, यह अग्रिम राशि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है।