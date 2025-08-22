बिहार को मिली अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल की सौगात, पीएम मोदी ने गया से किया ऑनलाइन उद्घाटन

बिहार में कैंसर के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए इस केंद्र की स्थापना की गयी है। यहां पड़ोसी देश नेपाल के कैंसर पीड़ित मरीज भी इलाज कराने आते हैं।

चुनावी साल में गया दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कैंसर हॉस्पिटल की बड़ी सौगात दी। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कालेज परिसर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट से किया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल शुरू हो जाने से उत्तर बिहार के लोगों को इलाज के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। इससे पूरे बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा।

कैंसर अस्पताल के प्रभारी डॉ रविकांत ने कहा कि अस्पताल की लागत 570 करोड़ है। इस अस्पताल में 20 ओपीडी के विभाग हैं। इसके अलावा 6 आईसीयू हैं। अस्पताल के अलावा 150 बेड के पैलेटिव केयर अस्पताल का भी शिलान्यास किया गया। अस्पताल में आईसीयू के अलावा एचडीयू भी रहेगा। पीडिया कैंसर विभाग और गायनी कैंसर विभाग भी रहेंगे। छह ऑपरेशन थियेटर भी खोले गये हैं। ब्लड बैंक भी रहेगा ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अस्पताल में ब्रेक थेरेपी और रेडियोथेरेपी सेवा भी शुरू की गयी है। लगभग चार साल से अस्पताल का नया भवन बन रहा था जिसका पीएम ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इससे पहले तिरहुत कमिश्नर राजकुमार ,डीएम सुब्रत कुमार सेन , मेडिकल कॉलेज प्राचार्य प्रो आभा रानी सिन्हा, डॉ सतीश कुमार सिंह मौजूद रहे।