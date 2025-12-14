बिहार को मिले 10 नए IAS अधिकारी, यूपीएससी के 8वें टॉपर राजकृष्ण झा को होम कैडर

संक्षेप: बिहार को 10 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 8वें टॉपर रहे सीतामढ़ी के राजकृष्ण झा को होम कैडर मिला है।

केंद्र सरकार ने 2024 में यूपीएससी से चयनित 179 आईएएस को कैडर आवंटित कर दिया गया है। बिहार कैडर में कुल 10 आईएएस अधिकारी मिले हैं। इनमें ऑल इंडिया आठवां रैंक हासिल करने वाले सीतामढ़ी के राजकृष्ण झा शामिल हैं। बिहारी मूल के एक दर्जन आईएएस अधिकारी को दूसरे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का कैडर मिला है।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक ऑल इंडिया 43वां रैंक रखने वाले झारखंड के सौरव सिन्हा, 60वीं रैंक रखने वाली मध्य प्रदेश की फरखंदा कुरैशी, 62वां रैंक वाली बिहार की कुमुद मिश्रा, 66वीं रैंक वाले उत्तराखंड के केतन शुक्ला, 67वीं रैंक वाली दिल्ली की कल्पना रावत, 68वीं रैंक वाले राजस्थान के निलेश गोयल, 82वां रैंक वाले दिल्ली के प्रिंस राज, 133वां रैंक वाले राजस्थान के अमित मीणा और 178वां रैंक रखने वाले दीपक कुमार को बिहार कैडर आवंटित हुआ है।