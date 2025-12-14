बिहार को मिले 10 नए IAS अधिकारी, यूपीएससी के 8वें टॉपर राजकृष्ण झा को होम कैडर
बिहार को 10 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 8वें टॉपर रहे सीतामढ़ी के राजकृष्ण झा को होम कैडर मिला है।
केंद्र सरकार ने 2024 में यूपीएससी से चयनित 179 आईएएस को कैडर आवंटित कर दिया गया है। बिहार कैडर में कुल 10 आईएएस अधिकारी मिले हैं। इनमें ऑल इंडिया आठवां रैंक हासिल करने वाले सीतामढ़ी के राजकृष्ण झा शामिल हैं। बिहारी मूल के एक दर्जन आईएएस अधिकारी को दूसरे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का कैडर मिला है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक ऑल इंडिया 43वां रैंक रखने वाले झारखंड के सौरव सिन्हा, 60वीं रैंक रखने वाली मध्य प्रदेश की फरखंदा कुरैशी, 62वां रैंक वाली बिहार की कुमुद मिश्रा, 66वीं रैंक वाले उत्तराखंड के केतन शुक्ला, 67वीं रैंक वाली दिल्ली की कल्पना रावत, 68वीं रैंक वाले राजस्थान के निलेश गोयल, 82वां रैंक वाले दिल्ली के प्रिंस राज, 133वां रैंक वाले राजस्थान के अमित मीणा और 178वां रैंक रखने वाले दीपक कुमार को बिहार कैडर आवंटित हुआ है।
इनके अतिरिक्त गृह राज्य बिहार वाले 12 आईएएस को दूसरे राज्य का कैडर अलॉट हुआ है। इनमें ऑल इंडिया 13वां रैंक वाले हेमंत और 17वीं रैंक संस्कृति त्रिवेदी को उत्तर प्रदेश, 32वीं रैंक की शोभिका पाठक को महाराष्ट्र, 75वां रैंक वाले रित्विक मेहता को झारखंड, 98वां रैंक वाले ऋत्विक रंजन को केरल, 103वां रैंक वाले अर्णव आनंद गुप्ता को राजस्थान, 120वां रैंक वाले संदीप कुमार को उत्तर प्रदेश, 121वां रैंक वाले पारस कुमार को तेलंगाना, 140वां रैंक वाले सुधा चौहान को ओडिशा, 149वां रैंक वाली लक्ष्मी नारायण वर्मा को एजीएमयूटी, 154वीं रैंक वाले सौरभ सुमन को असम-मेघालय और 156वां रैंक रखने वाले सुशांत कुमार को एजीएमयूटी कैडर आवंटित किया गया है।