Gaura Bauram Result LIVE: गौड़ाबौराम चुनाव नतीजा; सुजीत सिंह और अफजल अली खान में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Gaura Bauram Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के दरभंगा जिले की गौड़ाबौराम विधानसभा सीट पर भाजपा के सुजीत सिंह और आरजेडी के अफजल अली खान में कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा, थोड़ी देर में मतगणना के रुझान आने पर इसकी झलक मिल जाएगी।

Gaura Bauram Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले की गौड़ाबौराम सीट पर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुजीत कुमार सिंह और महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अफजल अली खान के बीच मुख्य मुकाबला है। वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, अब रुझान आने पर पता चलेगा कि गौड़ाबौराम सीट पर एनडीए और महागठबंधन में कौन आगे या पीछे चल रहा है। महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) से संतोश सहनी भी मैदान में हैं, हालांकि चुनाव के बीच उन्होंने राजद के अफजल अली को समर्थन देकर खुद को मुकाबले से बाहर कर दिया था। गौड़ाबौराम सीट पर कुल 12 प्रत्याशी हैं। AIMIM के अख्तर शहंशाह और जन सुराज पार्टी (JSP) के मोहम्मद इफ्तेखार आलम कितना वोट हासिल करते हैं, इस पर भी नजरें रहेंगी।

सुबह 8 बजे- गौड़ाबौराम विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

गौड़ाबौराम विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। इस सीट पर कुल 64.04 प्रतिशत वोटिंग हुई। भाजपा ने इस बार मौजूदा विधायक स्वर्णा सिंह का टिकट काटकर पूर्व आईआरएस अधिकारी सुजीत सिंह को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर, महागठबंधन में गौड़ाबौराम सीट से राजद ने अफजल अली खान को सिंबल दे दिया था। फिर ऐन मौके पर यह सीट वीआईपी के खाते में चली गई। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया, तो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई।

हालांकि, बाद में मुकेश सहनी के कहने पर उनके भाई संतोश सहनी ने अपनी उम्मीदवारी को सरेंडर कर दिया और अफजल अली को समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि, नामांकन वापस नहीं होने की वजह से वे चुनावी मैदान में डटे रहे।