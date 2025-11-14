Garkha Seat Live: गड़खा सीट पर चिराग के भांजे मृणाल का RJD के सुरेंद्र राम से मुकाबला? 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Garkha Seat Result Live: गड़खा सीट से LJPRV के सीमंत मृणाल हैं तो राजद ने सुरेंद्र राम को उतारा है। 2020 और 2015 के चुनाव में दोनों बार यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास गई थी। मैदान में जनसुराज के मनोहर कुमार राम भी हैं।

गड़खा विधानसभा सीट सारण जिले की एक और महत्वपूर्ण सीट है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होते ही तस्वीर साफ होने लगेगी। गड़खा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास और राष्ट्रीय जनता देल के बीच फैसला होना है। इस सीट से LJPRV के सीमंत मृणाल हैं तो राजद ने सुरेंद्र राम को उतारा है। 2020 और 2015 के चुनाव में दोनों बार यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास गई थी। मैदान में जनसुराज के मनोहर कुमार राम भी हैं। देखना होगा राजद हैट्रिक बनाती है या चिराग पासवान की पार्टी कोई मैजिक करती है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ..

गड़खा सीट के बारे में गरखा हमेशा से आरक्षित नहीं था। इसे 1957 में स्थापित किया गया था और शुरुआती दो चुनावों में यह एक सामान्य श्रेणी की सीट थी। लेकिन,1967 में इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। 2008 में नए सिरे से हुए परिसीमन के दौरान भी यह स्थिति अपरिवर्तित रही। 2008 के परिसीमन ने निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदल दिया था। अब इसमें गरखा सामुदायिक विकास खंड के साथ-साथ छपरा सामुदायिक विकास खंड की 14 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। गरखा में मुश्किल से 13.69 प्रतिशत अनुसूचित जाति (Scheduled Caste - SC) की आबादी है, फिर भी यह अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित है। जबकि, बिहार में ऐसे कई अन्य निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी होने के बावजूद वे सामान्य (General) सीटें हैं।

गड़खा सीट का चुनावी इतिहास गरखा में विभिन्न राजनीतिक दलों को वोट मिलते रहे हैं। यहां अब तक हुए 16 चुनावों में अलग-अलग राजनीतिक दलों ने जीत हासिल की है। प्रमुख जीतने वाले दलों में कांग्रेस (5 बार), राजद (3 बार), निर्दलीय (3 बार) और भाजपा (2 बार) शामिल हैं। इसके अलावा,प्रजा सोशलिस्ट पार्टी,जनता पार्टी और जनता दल ने एक-एक बार जीत हासिल की है।