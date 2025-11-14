Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Garkha assembly seat result ljprv simant mrinal rjd Surendra ram jan suraaj Manohar kumar ram win trail
Garkha Seat Live: गड़खा सीट पर चिराग के भांजे मृणाल का RJD के सुरेंद्र राम से मुकाबला? 8 बजे से काउंटिंग

Garkha Seat Live: गड़खा सीट पर चिराग के भांजे मृणाल का RJD के सुरेंद्र राम से मुकाबला? 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Garkha Seat Result Live: गड़खा सीट से LJPRV के सीमंत मृणाल हैं तो राजद ने सुरेंद्र राम को उतारा है। 2020 और 2015 के चुनाव में दोनों बार यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास गई थी। मैदान में जनसुराज के मनोहर कुमार राम भी हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:52 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गड़खा
share Share
Follow Us on

गड़खा विधानसभा सीट सारण जिले की एक और महत्वपूर्ण सीट है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होते ही तस्वीर साफ होने लगेगी। गड़खा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास और राष्ट्रीय जनता देल के बीच फैसला होना है। इस सीट से LJPRV के सीमंत मृणाल हैं तो राजद ने सुरेंद्र राम को उतारा है। 2020 और 2015 के चुनाव में दोनों बार यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास गई थी। मैदान में जनसुराज के मनोहर कुमार राम भी हैं। देखना होगा राजद हैट्रिक बनाती है या चिराग पासवान की पार्टी कोई मैजिक करती है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ..

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गड़खा सीट के बारे में

गरखा हमेशा से आरक्षित नहीं था। इसे 1957 में स्थापित किया गया था और शुरुआती दो चुनावों में यह एक सामान्य श्रेणी की सीट थी। लेकिन,1967 में इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। 2008 में नए सिरे से हुए परिसीमन के दौरान भी यह स्थिति अपरिवर्तित रही। 2008 के परिसीमन ने निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदल दिया था। अब इसमें गरखा सामुदायिक विकास खंड के साथ-साथ छपरा सामुदायिक विकास खंड की 14 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। गरखा में मुश्किल से 13.69 प्रतिशत अनुसूचित जाति (Scheduled Caste - SC) की आबादी है, फिर भी यह अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित है। जबकि, बिहार में ऐसे कई अन्य निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी होने के बावजूद वे सामान्य (General) सीटें हैं।

गड़खा सीट का चुनावी इतिहास

गरखा में विभिन्न राजनीतिक दलों को वोट मिलते रहे हैं। यहां अब तक हुए 16 चुनावों में अलग-अलग राजनीतिक दलों ने जीत हासिल की है। प्रमुख जीतने वाले दलों में कांग्रेस (5 बार), राजद (3 बार), निर्दलीय (3 बार) और भाजपा (2 बार) शामिल हैं। इसके अलावा,प्रजा सोशलिस्ट पार्टी,जनता पार्टी और जनता दल ने एक-एक बार जीत हासिल की है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हाल के समय में यह भाजपा (BJP) और राजद के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया है। राजद ने यहां पहली जीत 2000 में हासिल की थी। पिछले चार चुनावों में,भाजपा और राजद दोनों ने दो-दो बार जीत हासिल की है। भाजपा ने 2005 और 2010 में जीता,जबकि राजद ने 2015 और 2020 में जीता। राजद ने 2015 में 39,883 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की,जिसके बाद 2020 में यह अंतर कम होकर 9,937 वोट रहा। भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कोई राहत नहीं मिली। भले ही भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने सारण लोकसभा सीट जीती,लेकिन गड़खा विधानसभा क्षेत्र में वह राजद की रोहिणी आचार्य से 8,914 वोटों से पीछे रह गए।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Chapra News Chapra Latest News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।