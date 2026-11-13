सम्राट चौधरी ने की मुफ्त बिजली छोड़ने की अपील, प्रशांत किशोर बोले- वोट वापस करे बीजेपी
मुख्य मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के समृद्ध लोगों से कहा कि वे अब 125 यूनिट फ्री बिजली छोड़ सकते हैं। इसपर प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए और बीजेपी को लोगों को वेट भी लौटा देने चाहिए।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ही हर परिवार को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। बिहार की बीजेपी सरकार पर अब यह योजना बोझ बनती जा रही है। ऐसे में अब स्वेच्छा से मुफ्त बिजली छोड़ने की योजना चलाई जाने वाली है। इससे पहले सीएम सम्राट चौधरी ने लोगों से अपील की कि अगर वह बिल देने में सक्षम हैं तो मुफ्त बिजली की योजना छोड़ दें। उनकी अपील के बाद जन सुराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर ने उनको निशाने पर ले लिया और कहा कि बीजेपी और एनडीए को लोगों के वोट भी वापस कर देने चाहिए।
सम्राट चौधरी ने कहा, मैं बिहार के समृद्ध लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको बिजली में जो 125 यूनिट की सुविधा मिलती है उसे सरकार को डोनेट करना शुरू करें। इसपर प्रशांत किशोर ने कहा, अपील कर रहे हैं तो पब्लिक को कहना चाहिए कि हम लोग 125 यूनिट बिजली वापस किए हैं और अब वे जनता के वोट भी वापस कर दें। बता दें कि बिहार में 1 दिसंबर से एक अभियान चलने वाला है।
1 दिसंबर से भेजा जाएगा एसएमएस
बिजली विभाग 1 दिसंबर से उपभोक्ताओं के पास एसएमएस भेजना शुरू करेगा। इसमें लोगों से मुप्त बिजली की योजना छोड़ने की अपील की जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि लोगों को एसएमएस में एक लिंक भी भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके बिजली विभाग के पोर्टल पर जाकर लोग स्वेच्छा से इस योजना को छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि औसत रूप से एक परिवार को हर साल करीब 10 हजार तक की बिजली मुफ्त में दी जाती है। अगर वे मुफ्त बिजली छोड़ते हैं तो सरकार का खर्च काफी कम होगा।
जानकारी के मुताबिक अभी यही व्यवस्था है कि हर उपभोक्ता की बिजली का बिल 125 यूनिट के बाद ही गिना जाता है। ऐसे में सॉफ्टवेयर में बदलाव करके ही संभव होगा कि मुफ्त योजना को छोड़ने वाले उपभोक्ताओं की पुरी बिजली काउंट किया जाए। बिजली कंपनी अब पोर्टल में व्यवस्था देगी जो लोग मुफ्त बिजली सरेंडर करेंगे उनकी सूचना का उपयोग करके उनका बिल दूसरे हिसाब से बनाया जाएगा।
मुफ्त बिजली की योजना की वह से सरकार को हर महीने करीब 23 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। आने वाले समय में उपभोक्ता बढ़ेंगे और यह राशि भी बढ़ती चली जाएगी। करीब 90 लाख उपभोक्ता गरीबी रेखा के नीचे आते हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें