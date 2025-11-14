Forbesganj Result LIVE: फारबिसगंज चुनाव रिजल्ट; विद्यासागर केसरी या मनोज बिश्वास, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Forbesganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की फारबिसगंज सीट पर थोड़ी देर में मतगणना होगी। इस सीट से बीजेपी ने विद्यासागर केसरी और कांग्रेस ने मनोज बिश्वास को मौका दिया है।

Forbesganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया जिले की सामान्य श्रेणी वाली फारबिसगंज सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यहां एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विद्यासागर केसरी, महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मनोज बिश्वास और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार हाजी एकरामुल हक के बीच त्रिकोणीय टक्कर है।

फारबिसगंज में मतगणना अररिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। फारबिसगंज सीट के चुनाव रिजल्ट अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहिए।

Forbesganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) विद्यासागर केसरी बीजेपी (एनडीए) - - मनोज बिश्वास कांग्रेस (महागठबंधन) - - हाजी एकरामुल हक जन सुराज पार्टी - -