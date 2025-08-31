Bihar Flood: गांव और घर में बाढ़ का पानी, गंगा लाल निशान के करीब; भागलपुर में बाढ़ का फिर से खतरा

Bihar Flood: भागलपुर में जल संसाधन विभाग के कार्यपालत अभियंता आदित्य प्रकाश ने कहा कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। रविवार को भी जलस्तर बढ़ेगा। खतरे के निशान से ऊपर जाने की आशंका भी है।

Bihar Flood: भागलपुर शहर और आसपास के इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, शनिवार शाम पांच बजे जलस्तर 33.62 मीटर रहा। जो खतरे के निशान 33.68 मीटर से महज छह सेंटीमीटर दूर था। बीते 24 घंटे में गंगानदी 15 सेंटीमीटर बढ़ी। वहीं 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच गंगानदी करीब एक मीटर बढ़ गई। विभाग के अनुसार, गंगा का जलस्तर शनिवार दोपहर दो बजे तक प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर से पटना तक घट रहा था। अगले दो दिनों में भागलपुर में भी जलस्तर में ठहराव आएगा। इसके बाद नदी के उफान में कमी आने लगेगी।

इधर, जिले के सुल्तानगंज में जलस्तर खतरे के निशान 34.50 मीटर से 92 सेमी ऊपर 35.42 मीटर रहा। वहीं कहलगांव में जलस्तर खतरे के निशान 31.09 मीटर से 91 सेमी ऊपर 32 सेमी रहा। जलस्तर में बढ़ोतरी से भागलपुर शहर से सटे निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। सबसे अधिक परेशानी शहर के बूढ़ानाथ, दीपनगर, मानिक सरकार घाट, किलाघाट व टीएमबीयू प्रशासनिक भवन के पीछे रही। घाट किनारे बसे कई घरों की चहारदीवारी तक पानी लग गया है। इससे लोगों को मुख्य सड़क तक आने में समस्या हो रही है।

कटाव स्थिर लेकिन जलस्तर में वृद्धि जारी सबौर प्रखंड क्षेत्र में गंगा कटाव विगत दो दिनों से स्थिर है, लेकिन गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है। शनिवार को भी गंगा के पानी में वृद्धि के बाद कुछ निचले इलाकों में पानी फिर घुस गया। कहलगांव में गंगा का जलस्तर फिर अपने रौद्र रूप में इस्माईलपुर-बिंदटोली के तटबंध के किनारे दिखने लगा है। गंगा के जलस्तर में लगातार पिछले चार-पांच दिनों से वृद्धि होते जा रही है। जिसके कारण यहां पर कटाव स्थल पर काफी दवाब बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद दबाव है लेकिन हमलोग उस पर निगरानी बनाए हुए हैं।

बुद्धूचक गांव से लेकर के बिंदटोली के बीच अलग-अलग जगह पर किसी भी समय कोई खतरा बढ़ सकता है। इसलिए विभाग द्वारा 24 घंटे निगरानी के लिए अलग-अलग स्तर पर टीम बनाई हुई है। वहीं कहलगांव के शहरी इलाके समेत ग्रामीण इलाकों के प्रशस्तिडीह, कोदवार, घोघा, जानीडीह, भोलसर, एकचारी, ओगरी आदि पंचायतों के निचले इलाकों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय भोलसर में फिर से बाढ़ का पानी चार से पांच फीट भर गया है। हालांकि शनिवार तक स्कूल में पठन-पाठन का काम हुआ।

इधर भागलपुर में जल संसाधन विभाग के कार्यपालत अभियंता आदित्य प्रकाश ने कहा कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। रविवार को भी जलस्तर बढ़ेगा। खतरे के निशान से ऊपर जाने की आशंका भी है। लेकिन एक-दो दिनों में जलस्तर फिर कम होने लगेगा। सभी बांध आदि पर विभाग की नजर है। टीम पूरी तरह से सक्रिय है।

इस वर्ष तीसरी बार बढ़ा गंगा का जलस्तर नाथनगर दियारा पर बसे शंकरपुर व रत्तीपुर बैरिया समेत श्रीरामपुर, गोसाईंदासपुर जैसे गांवों की सड़कों पर पानी भर गया है। बीते 20 से 25 अगस्त के बीच पानी खतरे के निशान से एक मीटर तक कम होने के बाद लोगों को बाढ़ से राहत की उम्मीद थी। लेकिन पानी के फिर से बढ़ने के कारण बाढ़ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को घर लौटने में अभी एक माह से अधिक का समय लग सकता है। टीएनबी कॉलेजिएट मैदान में शरण लिए बच्ची यादव ने बताया कि इस वर्ष तीसरी बार गंगा का पानी बढ़ रहा है। पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है अब दशहरा तक हमें यहीं रहना होगा।