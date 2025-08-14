Bihar Flood Nitish Kumar aerial survey many districts including Patna instructions to officers नीतीश ने पटना समेत कई जिलों का एरियल सर्वे किया, बाढ़ पर अफसरों को निर्देश, Bihar Hindi News - Hindustan
नीतीश ने पटना समेत कई जिलों का एरियल सर्वे किया, बाढ़ पर अफसरों को निर्देश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने पटना समेत अन्य जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ताजा हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को इससे निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाThu, 14 Aug 2025 04:55 PM
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के बीच पूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को उन्होंने वैशाली, पटना, बेगूसराय और मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण (एरियल सर्वे) कर जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों को एसओपी के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध कराते रहें। राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी और संवेदनशीलता के साथ करें।

मुख्यमंत्री नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहे। लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। निचले इलाकों में जहां पानी बढ़ रहा है, इसकी सतत निगरानी करते रहें। जिलाधिकारी (डीएम) परिस्थितियों पर पूरी नजर रखें। इंजीनियर पूरी तरह अलर्ट रहें और वरीय पदाधिकारी स्थल पर कैंप करते रहें। आपदा प्रबंधन विभाग सतत अनुश्रवण करते रहे ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।

कल हुई थी हाईलेवल बैठक

सीएम नीतीश ने बुधवार को भी बाढ़ को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच अनुग्रह राहत राशि का वितरण जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया। राहत कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति को लेकर किसानों के बीच राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए।

इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया था कि 10 जिले भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से इन जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों की 25 लाख आबादी प्रभावित हुई है।