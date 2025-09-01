Bihar Flood Ganga Kosi in spate problems from city to village Chandan river frightening in Bhagalpur Bihar Flood: गंगा-कोसी उफान पर, शहर से गांव तक तबाही; भागलपुर में चांदन नदी डरा रही, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Flood: गंगा-कोसी उफान पर, शहर से गांव तक तबाही; भागलपुर में चांदन नदी डरा रही

भागलपुर शहर से सटे निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। टीएमबीयू के हॉस्टलों, बूढ़ानाथ, सखीचंद घाट, दीपनगर, मानिक सरकार घाट, किलाघाट से सटे घरों व सड़कों पर पानी घुस गया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 11:35 AM
बिहार में बाढ़ से तबाही जारी है। भागलपुर शहर व आसपास के इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार, रविवार शाम पांच बजे जलस्तर 33.74 मीटर रहा, जो खतरे के निशान 33.68 मीटर से छह सेंटीमीटर ऊपर था। बीते 24 घंटे में गंगानदी 12 सेंटीमीटर बढ़ी। विभाग के अनुसार, गंगा का जलस्तर रविवार दोपहर दो बजे तक प्रयागराज, वाराणसी व बक्सर तक घट रहा था। वहीं पटना से भागलपुर व फरक्का तक जलस्तर बढ़ रहा है। अगले तीन दिनों के बाद ही जलस्तर के स्थिर होने के आसार हैं।

जिले के सुल्तानगंज में जलस्तर खतरे के निशान 34.50 मीटर से 1.26 सेमी ऊपर होकर 35.76 मीटर रहा। वहीं कहलगांव में जलस्तर खतरे के निशान 31.09 मीटर से एक मीटर ऊपर 32.09 सेमी रहा। भागलपुर शहर से सटे निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। टीएमबीयू के हॉस्टलों, बूढ़ानाथ, सखीचंद घाट, दीपनगर, मानिक सरकार घाट, किलाघाट से सटे घरों व सड़कों पर पानी घुस गया है। सखीचंद घाट से बूढ़ानाथ घाट के बीच रास्ता डूब गया है। आदमपुर की बैंक कॉलोनी व मानिक सरकार घाट के किनारे कई घरों की बाउंड्री में पानी घुस गया है। दीपनगर घाट के करीब 50 से अधिक घर पानी में घिर गए हैं। वहीं नगर निगम क्षेत्र के वार्ड एक, नौ, 17, 18, 21 व 22 के गंगातट पर बसे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

शंकरपुर व रत्तीपुर बैरिया पंचायत के सैकड़ों घर जलमग्न: नाथनगर दियारा पर बसे शंकरपुर व रत्तीपुर बैरिया समेत श्रीरामपुर, गोसाईंदासपुर जैसे गांवों की सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं निचले इलाके में बने कई घर जलमग्न हो गए हैं। बीते सप्ताह बाढ़ का असर कम होने के बाद सूखे में बसे कुछ लोग अपने घर वापस लौटे थे। लगातार तीसरी बार पानी बढ़ने के कारण लोग फिर से बचे-खुचे सामान समेटकर भाग रहे हैं। लोग टिल्हा कोठी, किलाघाट व प्रशासनिक भवन के पीछे नाव से आकर अपना सामान रख रहे हैं।

कोसी खतरे के निशान से 73 सेमी ऊपर

जिले में गंगा समेत कोसी नदी में भी उफान जारी है। रविवार दोपहर दो बजे नवगछिया सीमा पर स्थित कुरसेला में कोसी नदी का जलस्तर 30.73 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जो खतरे के निशान 30 मीटर से 73 सेंटीमीटर अधिक था। इससे नवगछिया अनुमंडल में कोसी तट पर बसे इलाकों में पानी तेजी से घुस रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने बताया कि गंगा राइजिंग मोड में है, स्थिति पर नजर बनी हुई है। फ्लड फाइटिंग टीम हर जगह सक्रिय है।

नमामि गंगे घाट जाने वाला रास्ता डूबा

सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ रहा है। सावन के महीने में गंगा का जलस्तर बढ़ा था, अब फिर भाद्रमास में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। नमामि गंगे घाट जलमग्न हो गया है। नमामि गंगे घाट जाने वाले मुख्य सड़क पर पानी बहने लगा है, जिससे आने जाने वाले कांवरियों सहित स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद कांवरिया इसी रास्ते होकर नमामि गंगे घाट पहुंच रहे हैं।

चांदन नदी का जलस्तर बढ़ा, किसान चिंतित

हाल ही में आई बाढ़ की तबाही से उबरने की कोशिश कर रहे अकबरनगर के ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चांदन नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। नदी के उफान ने दर्जनों गांवों को दोबारा संकट की स्थिति में डाल दिया है। ग्रामीण बताते हैं कि हालिया बाढ़ में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। किसान पहले से ही नुकसान की भरपाई को लेकर चिंतित थे, अब पानी बढ़ने से उनकी परेशानी और गहरा गई है।

गंगा के जलस्तर में सात सेंटीमीटर की वृद्धि

गंगा के जलस्तर में पिछले एक सप्ताह से लगातार वृद्धि के बाद फिर से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इससे नवगछिया अनुमंडल के गंगा-कोसी नदी के समीप रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमलोगों को दोबारा ऊंचे स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी बढ़ जाने से यहां पर जल संसाधन विभाग के द्वारा हाई अलर्ट किया गया है। गंगा के जलस्तर में सात सेंटीमीटर की वृद्धि पिछले 24 घंटे में हुई है। इस्माईलपुर से बिंदटोली तटबंध के बीच नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद तटबंध पर काफी दबाव बना हुआ है। स्पर संख्या छह एन से लेकर के स्पर संख्या नौ तक के बीच में कई जगहों पर नदी उल्टी बह रही है। कैंप कर रहे हैं मुख्य अभियंता ने बताया कि हमलोग यहां पर निगरानी बनाए हुए हैं। संवेदक को 24 घंटे के लिए तैयार रखा गया है।

सबौर में गंगा कटाव प्रभावितों ने की बैठक

सबौर। रविवार को रंजदीपुर पंचायत के बाबूपुर शिव मंदिर परिसर में गंगा कटाव प्रभावित लोगों ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में रिंग बांध निर्माण की मांग को लेकर सरकार द्वारा मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का ऐलान किया गया। रंजदीपुर-बाबूपुर से शंकरपुर पुल तक रिंग बांध और गंगा तट पर स्थायी कटाव निरोधी कार्य जैसे बोल्डर पीचिंग की मांग पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुखिया प्रतिनिधि दिगंबर कुमार, सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र मंडल आदि मौजूद रहे।