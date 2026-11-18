बिहार की राजधानी पटना में बन रहे टेक पार्क परिसर में 3.76 लाख वर्गफुट क्षेत्र में आईटी और वाणिज्यिक ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके अलावा सात मंजिला फाइव स्टार होटल का भी निर्माण कराया जाएगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार को आईटी और तकनीक के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में राजधानी पटना में सूबे का पहला टेक पार्क विकसित किया जाएगा। इसे अत्याधुनिक आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना है। पटना के गर्दनीबाग में बापू टावर के निकट 7.43 लाख वर्गफुट क्षेत्र में इस टेक पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसके परिसर में सात मंजिला फाइव स्टार होटल भी बनाया जाएगा। टेक पार्क के निर्माण की जिम्मेवारी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को सौंपी गई है। इस परियोजना के पूरा होने से बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक आधारित गतिविधियों को नया आधार मिलने की उम्मीद है।

राजधानी में बड़े और आधुनिक टेक पार्क के निर्माण से आईटी क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, तकनीकी कंपनियों और उद्यमियों को बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का रास्ता भी खुलेगा। सूबे के इस पहले टेक पार्क के निर्माण और विकास पर 413 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं 90 साल की लीज अवधि के लिए इसकी अनुमानित ग्रॉस मॉनेटाइजेशन वैल्यू 1071 करोड़ रुपये आंकी गई है। इससे सरकार को 658 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होने का अनुमान है।

टेक पार्क को आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे राज्य में आईटी और इससे जुड़ी कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी। आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त परिसर विकसित होने से बिहार में आईटी उद्योग के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को राज्य में ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

टेक पार्क परिसर में 3.76 लाख वर्गफुट क्षेत्र में आईटी और वाणिज्यिक ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके अलावा सात मंजिला फाइव स्टार होटल का भी निर्माण कराया जाएगा। इससे यहां आने वाले निवेशकों, कंपनियों के प्रतिनिधियों और अन्य अतिथियों के ठहरने की सुविधा मिलेगी। परिसर में आठ मंजिला आवासीय ब्लॉक भी बनाया जाएगा।