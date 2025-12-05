250 एकड़ में बनेंगे बिहार के पहले विशेष आर्थिक जोन, बेतिया और बक्सर में जमीन चिह्नित

संक्षेप: बिहार के पहले स्पेशल इकनॉमिक जोन (विशेष आर्थिक जोन) बेतिया और बक्सर में बनाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली है। दोनों जगहों पर कुल 250 एकड़ की भूमि पर सेज बनाए जाएंगे, जहां पर उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को कई आकर्षक सुविधाएं मिलेंगी।

बिहार में उद्योंगों एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए 250 एकड़ का पहला विशेष आर्थिक जोन (सेज) तैयार होगा। इसके तहत 125-125 एकड़ क्षेत्र में दो सेज की स्थापना होगी। दोनों के लिए बेतिया और बक्सर में जमीन चिह्नित कर ली गई है। जल्द ही यहां काम शुरू होगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार सेज को लेकर गंभीर है। इनपर 225 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उद्योग विभाग इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रहा है। भविष्य में इन्हीं दो सेज के आधार पर नए सेज की स्थापना होगी।

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने बिहार में दो विशेष आर्थिक जोन के निर्माण को मंजूरी दी थी। इसमें पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नावानगर में इसको स्थापित करने की योजना है। कुमारबाग सेज पर करीब 116 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि नवानगर सेज के लिए करीब 109 करोड़ की योजना तैयार की गई है।

उद्योग विभाग के अनुसार ये सेज विशिष्ट होंगे। यहां विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। विभाग की योजना यह है कि यहां उद्यमियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। लिहाजा, उन्हें यहां सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। सूबे में स्थापित सेज में दो दर्जन से अधिक इकाइयां संचालित हो सकती हैं। इससे यहां दस हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।