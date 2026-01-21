Hindustan Hindi News
सुल्तानगंज में बनेगा बिहार का पहला शिव कॉरिडोर, रेलवे को गंगा किनारे मिलेगी दूसरी जमीन

सुल्तानगंज में बनेगा बिहार का पहला शिव कॉरिडोर, रेलवे को गंगा किनारे मिलेगी दूसरी जमीन

संक्षेप:

भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजगैवीनाथ धाम में बिहार का पहला शिव कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन का पेंच सुलझ गया है। रेलवे की जिस जमीन पर कॉरिडोर बनना प्रस्तावित है, उसके बदले प्रशासन द्वारा गंगा नदी के किनारे दूसरी जमीन दी जाएगी।

Jan 21, 2026 05:00 pm IST
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बिहार का पहला शिव कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ हो गया है। कॉरिडोर निर्माण के लिए गंगा के किनारे रेलवे की जमीन के बदले दूसरी जगह की भूमि दी जाएगी। एक्सचेंज नीति के तहत जिला प्रशासन ने रेलवे को तीन जगह की जमीन देने का निर्णय लिया है। इसको लेकर समाहर्ता ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को नि:शुल्क भू-स्थानांतरण के लिए पत्र भेजा है। विभाग की मंजूरी के बाद लैंड एक्सचेंज (बदलेन) का काम किया जाएगा। इसके बाद सुल्तानगंज में भी उज्जैन एवं वाराणसी की तरह कॉरिडोर का निर्माण संभव है।

जानकारी के मुताबिक, अजगैवीनाथ मंदिर के पास कॉरिडोर के साथ-साथ धर्मशाला आदि के निर्माण के लिए चिह्नित जमीन रेलवे की है। इसलिए जिला प्रशासन ने रेलवे की 17 एकड़ 47.625 डिसमिल जमीन के बदले जगदीशपुर हॉल्ट के पास बिहार सरकार की 18.98 एकड़, बरारी के समीप 0.6 डिसमिल और सुल्तानगंज में एनएच के आईबी के पास वाली 0.7 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है।

सुल्तानगंज में मुरली पहाड़ी से सट कर गंगा नदी को बहाने की योजना पर काम हो रहा है। नदी की पुरानी धारा को पुरानी सीढ़ी घाट की ओर मोड़ने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा अरबों की लागत से काम कराया जा रहा है। ऐसे में इस साल श्रावणी मेला पर कांवरियों को उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान का मौका पुरानी सीढ़ी घाट के पास ही मिल जाएगी।

जमीन के बदले जमीन की मांग पूरी

पूर्व रेलवे मालदा के डीआरएम मनीष कुमार ने जमीन के बदले जमीन देने की मांग प्रशासन से की थी। डीआरएम के प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रशासन ने अंतत: बिहार सरकार की जमीन देने का निर्णय लिया है। एडीएम दिनेश राम ने बताया कि रेलवे को जमीन देने की अनुमति के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है।

श्रावणी मेला में पुरानी धारा में दिखेगी गंगा

सुल्तानगंज में गंगा की पुरानी धारा को पुरानी सीढ़ी घाट की ओर मोड़ने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा काम कराया जा रहा है। इस साल श्रावणी मेला पर कांवरियों को उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान का मौका पुरानी घाट के पास ही मिल जाएगा।

(रिपोर्ट- संजय कुमार)

