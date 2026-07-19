बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना पूरी, बागमती से जुड़ी बूढ़ी गंडक; चार जिलों के 8.50 लाख लोगों को फायदा

करीब 3 साल पहले शुरू की गई बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना अब पूरी हो गई है। इससे चार जिले को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। लगभग साढ़े आठ लाख आबादी को इस परियोजना का सीधा लाभ होगा। इलाके में भू-गर्भ जलस्तर में भी वृद्धि होगी।

बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना पूरी हो गई है। इस परियोजना के पूरा होने से 8 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। करीब तीन साल पहले शुरू हुआ बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ने के लिए चैनल (नहर) निर्माण का काम पूरा हो चुका है। रविवार यानी आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से तीन जिले को बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। चार जिले को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। लगभग साढ़े आठ लाख आबादी को इस परियोजना का सीधा लाभ होगा। इलाके में भू-गर्भ जलस्तर में भी वृद्धि होगी।

जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ने के लिए शिवहर के बेलवा से मुजफ्फरपुर के मीनापुर के बीच बेलवाधार लिंक चैनल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। 68.80 किमी लंबी इस परियोजना पर 130.88 करोड़ खर्च हुआ। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए वर्ष 2023 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ। अब इस परियोजना का काम पूरा हो चुका है। आम तौर पर बागमती में अधिक पानी आया करता है, जबकि बूढ़ी गंडक में कम पानी रहता है। ऐसे में इस चैनल के माध्यम से बागमती के पानी को बेलवाधार के माध्यम से बूढ़ी गंडक में ले जाया जाएगा। बागमती का पानी बूढ़ी गंडक में ले जाने के लिए हेड रेगुलेटर का निर्माण किया गया है। इसमें छह गेट लगाए गए हैं। यही नहीं जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी हो सकेगा। अभी इस क्षेत्र में सिंचाई की भी परेशानी है।

बाढ़ से मिलेगी मुक्ति अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से तीन जिले मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। जबकि शिवहर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। विभाग के अनुसार तीन साल पहले इस परियोजना के शुरू होने से चैनल में पानी का भंडारण शुरू हो गया था। इस कारण जिन इलाके में पानी का भंडारण हुआ, वहां भू-गर्भ जलस्तर में भी सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल इन इलाकों के भू-गर्भ जलस्तर बेहतर हुआ है। आने वाले वर्षोँ में इसमें और सुधार होना तय है।