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बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना पूरी, बागमती से जुड़ी बूढ़ी गंडक; चार जिलों के 8.50 लाख लोगों को फायदा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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करीब 3 साल पहले शुरू की गई बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना अब पूरी हो गई है। इससे चार जिले को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। लगभग साढ़े आठ लाख आबादी को इस परियोजना का सीधा लाभ होगा। इलाके में भू-गर्भ जलस्तर में भी वृद्धि होगी। 

बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना पूरी, बागमती से जुड़ी बूढ़ी गंडक; चार जिलों के 8.50 लाख लोगों को फायदा

बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना पूरी हो गई है। इस परियोजना के पूरा होने से 8 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। करीब तीन साल पहले शुरू हुआ बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ने के लिए चैनल (नहर) निर्माण का काम पूरा हो चुका है। रविवार यानी आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से तीन जिले को बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। चार जिले को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। लगभग साढ़े आठ लाख आबादी को इस परियोजना का सीधा लाभ होगा। इलाके में भू-गर्भ जलस्तर में भी वृद्धि होगी।

जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ने के लिए शिवहर के बेलवा से मुजफ्फरपुर के मीनापुर के बीच बेलवाधार लिंक चैनल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। 68.80 किमी लंबी इस परियोजना पर 130.88 करोड़ खर्च हुआ। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए वर्ष 2023 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ। अब इस परियोजना का काम पूरा हो चुका है। आम तौर पर बागमती में अधिक पानी आया करता है, जबकि बूढ़ी गंडक में कम पानी रहता है। ऐसे में इस चैनल के माध्यम से बागमती के पानी को बेलवाधार के माध्यम से बूढ़ी गंडक में ले जाया जाएगा। बागमती का पानी बूढ़ी गंडक में ले जाने के लिए हेड रेगुलेटर का निर्माण किया गया है। इसमें छह गेट लगाए गए हैं। यही नहीं जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी हो सकेगा। अभी इस क्षेत्र में सिंचाई की भी परेशानी है।

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बाढ़ से मिलेगी मुक्ति

अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से तीन जिले मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। जबकि शिवहर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। विभाग के अनुसार तीन साल पहले इस परियोजना के शुरू होने से चैनल में पानी का भंडारण शुरू हो गया था। इस कारण जिन इलाके में पानी का भंडारण हुआ, वहां भू-गर्भ जलस्तर में भी सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल इन इलाकों के भू-गर्भ जलस्तर बेहतर हुआ है। आने वाले वर्षोँ में इसमें और सुधार होना तय है।

जल के वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस परियोजना को बिहार के जल संसाधनों के समेकित एवं वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि बागमती-बूढ़ी गंडक रिवर लिंक योजना के अंतर्गत बेलवा (शिवहर)-मीनापुर (मुजफ्फरपुर) लिंक चैनल (बेलवाधार) निर्माण कार्य का उद्घाटन होगा। सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समेकित जल संसाधन प्रबंधन के विज़न को साकार करते हुए बिहार जल सुरक्षा एवं समृद्धि की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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