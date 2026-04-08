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बिहार के पहले पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ, वैशाली और समस्तीपुर समेत कई जिलों को फायदा

Apr 08, 2026 07:29 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संजय, पटना
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वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिला इससे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ जाएगा। पटना रिंग रोड से जुड़ाव होने के कारण पटना और पूर्णिया छोर पर किशनगंज को भी इससे लाभ होगा। एक्सप्रेस-वे का निर्माण तीन पैकेज में होगा।

बिहार के पहले पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ, वैशाली और समस्तीपुर समेत कई जिलों को फायदा

बिहार के पहले एक्सप्रेस-वे पटना-पूर्णिया (एनई-9) के बनने का रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार ने इस परियोजना की वित्तीय मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली पीपीपीएसी (लोक निजी भागीदारी अनुशंसा समिति) ने इस परियोजना को हैम मोड में बनाने की हरी झंडी दी है। हैम मोड में सरकार 40 फीसदी जबकि निर्माण एजेंसी को 60 फीसदी राशि खर्च करनी होती है। एजेंसी टोल के माध्यम से अपनी लागत की वसूली करेगी। इस परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए अब केंद्रीय कैबिनेट को भेज दिया गया है।

देश में यह पहला चार लेन एक्सप्रेस-वे के साथ ही बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेस-वे होगा जो पूरी तरह राज्य की सीमाओं के भीतर ही होगा। एनएच-22 के मीरनगर अरेजी (हाजीपुर) से शुरू होकर नरहरपुर, हरलोचनपुर, बाजिदपुर, सरौंजा, रसना, परोरा और फतेहपुर से गुजरते हुए पूर्णिया जिले के हंसदाह में एनएच-27 (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) से यह जुड़ जाएगा। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिला इससे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ जाएगा। पटना रिंग रोड से जुड़ाव होने के कारण पटना और पूर्णिया छोर पर किशनगंज को भी इससे लाभ होगा। एक्सप्रेस-वे का निर्माण तीन पैकेज में होगा।

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पहला पैकेज मीरनजर अरेजी से भिरहा 84.500 किमी का होगा, जिस पर 10083.96 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा पैकेज भिरहा से सरौंजा के बीच होगा। 51.835 किलोमीटर लंबे इस पैकेज पर 8564.82 करोड़ खर्च होंगे। इसी पैकेज में कुशेश्वरस्थान से सिमरी बख्तियारपुर के बीच कोसी नदी पर 7.020 किमी छह लेन पुल बनेगा। तीसरा पैकेज सरौंजा से हंसदाह का होगा। 108.625 किमी लंबे इस पैकेज में 13338.32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना में 21 बड़े पुल, 140 छोटे पुल, 11 रेलवे ओवरब्रिज, 21 इंटरचेंज और 322 अंडरपास का निर्माण होगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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