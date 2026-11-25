बिहार में कैबिनेट बैठक की पूरी कार्यप्रणाली अब डिजिटल और पेपरलेस हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में ई-कैबिनेट व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य में पहली बार ई-कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कैबिनेट से जुड़े प्रस्तावों, दस्तावेजों और अन्य प्रक्रियाओं का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। ई-कैबिनेट व्यवस्था के तहत अब मंत्रिमंडल की बैठकों में कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी। कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले प्रस्ताव और उनसे संबंधित जरूरी कागजात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावों की जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी। साथ ही कैबिनेट से जुड़ी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा।