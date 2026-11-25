बिहार में अब ई-कैबिनेट, शुरू हुई सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल की पेपरलेस बैठक, पूरी प्रक्रिया डिजिटल
बिहार में कैबिनेट की पूरी कार्यप्रणाली डिजिटल और पेपरलेस हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को ई-कैबिनेट व्यवस्था शुरू की। इसके साथ राज्य में पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक हुई। अब प्रस्ताव और दस्तावेज ऑनलाइन होंगे, जिससे कागजी कार्यवाही घटेगी और फैसलों में तेजी आएगी।
बिहार में कैबिनेट बैठक की पूरी कार्यप्रणाली अब डिजिटल और पेपरलेस हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में ई-कैबिनेट व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य में पहली बार ई-कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कैबिनेट से जुड़े प्रस्तावों, दस्तावेजों और अन्य प्रक्रियाओं का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। ई-कैबिनेट व्यवस्था के तहत अब मंत्रिमंडल की बैठकों में कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी। कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले प्रस्ताव और उनसे संबंधित जरूरी कागजात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावों की जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी। साथ ही कैबिनेट से जुड़ी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा।
बिहार की पहली ई-कैबिनेट बैठक
सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को आधुनिक बनाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करना है। डिजिटल व्यवस्था से कागजी कार्यवाही में कमी आएगी। इसके अलावा प्रस्तावों और दस्तावेजों के प्रबंधन में भी सहूलियत होगी। माना जा रहा है कि इससे कैबिनेट से जुड़े कामकाज में समय की बचत होगी और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से ई-कैबिनेट व्यवस्था की शुरुआत के साथ बिहार ने मंत्रिमंडल के कामकाज को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब कैबिनेट से संबंधित प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से संचालित होंगी।