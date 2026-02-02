वाराणसी से सिलीगुड़ी तक चलेगी बिहार की पहली बुलेट ट्रेन, पटना और कटिहार में होगा ठहराव

संक्षेप: वाराणसी से सिलीगुड़ी तक चलने वाली बुलेट ट्रेन बिहार से होकर गुजरेगी। बिहार में इसका स्टोपेज राजधानी पटना और सीमांचल क्षेत्र के स्टेशन कटिहार पर होगा।

बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही राज्य के लोग बुलेट ट्रेन का सफर कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। इसके अंतर्गत चलने वाली बुलेट ट्रेन बिहार की राजधानी पटना के अलावा कटिहार स्टेशन पर भी रुकेगी। इस बुलेट ट्रेन से वाराणसी से सिलीगुड़ी की यात्रा मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पूरी हो सकेगी।

इस बात की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे को लगातार आधुनिक और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में रेलवे बजट को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

बिहार को रेलवे विकास के लिए 10379 करोड़ रेल मंत्री ने बताया कि इस बजट में बिहार को रेलवे विकास के लिए 10,379 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं राज्य में रेलवे से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्टों पर कुल 1,09,158 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। रेल मंत्री ने कहा कि हाई स्पीड कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनाया जाएगा, जिससे बिहार के कई जिलों को फायदा होगा।

उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में इस कॉरिडोर का विस्तार गुवाहाटी तक भी किया जा सकता है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों का देश के बड़े हिस्सों से संपर्क और मजबूत होगा।

बिहार में 14 वंदे भारत, 21 अमृत भारत ट्रेनें चल रहीं रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में अभी 14 वंदे भारत और 21 अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन चल रहा है। आने वाले समय में राज्य में नई वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी।

पूर्वोत्तर को जोड़ने पर भी बड़ा फोकस रेल मंत्री ने बताया कि भूटान, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और सिक्किम को रेल नेटवर्क से जोड़ने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र के लिए विशेष योजना बनाई गई है, जिसमें फोर लाइन रेल खंड अंडरग्राउंड रेलवे लाइन की स्थापना की जाएगी। इससे उत्तर-पूर्व के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों को भी आर्थिक विकास का नया आयाम मिलेगा।

हाथियों की सुरक्षा के लिए तकनीक रेल मंत्री ने यह भी बताया कि नॉर्थईस्ट में रेलवे संचालन के दौरान हाथियों की जान बचाने के लिए विशेष तकनीकी व्यवस्था अपनाई जा रही है, ताकि वन्यजीवों को नुकसान ना पहुंचे और दुर्घटनाएं रोकी जा सकें।

कटिहार मंडल में नए रेल खंडों को हरी झंडी इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कटिहार रेल मंडल से जुड़े कई नए रेलखंडों की भी घोषणा की गई। तेलता से रायगंज तक नई लाइन बिछाई जाएगी। कुछ नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इस अवसर पर कटिहार रेल मंडल के डीआरएम कीरेन्द्र नरह, एडीआरएम मनोज कुमार सिंह,सीनियर डीसीएम अनूप कुमार सिंह सहित रेलवे के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डीआरएम ने कहा- कटिहार स्टेशन पर भी रुकेगी बुलेट ट्रेन रेल मंत्री की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कटिहार मंडल रेल प्रबंधक कीरेन्द्र नरह ने बताया कि कटिहार रेल मंडल क्षेत्र में सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई है। यह ट्रेन कटिहार स्टेशन पर भी ठहरेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष रेल पटरी बिछाई जाएगी