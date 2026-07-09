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बिहार में किसानों को रोजाना 12 घंटे मिलेगी बिजली, सम्राट चौधरी ने फिक्स कर दिया टाइम

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के किसानों को खेती-सिंचाई के लिए रोजाना कम से कम 12 घंटे बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कृषि फीडर से बिजली सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं। 

बिहार में किसानों को रोजाना 12 घंटे मिलेगी बिजली, सम्राट चौधरी ने फिक्स कर दिया टाइम

बिहार के किसानों को खेती के लिए बिजली की परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा। किसानों को रोजाना 12 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि कार्य के लिए बिजली देने का टाइम भी फिक्स कर दिया है। इसके तहत अब रोजाना सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खेती-सिंचाई आदि के लिए बिजली मिलेगी। सीएम ने इस अवधि में एग्रीकल्चर फीडर से बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना स्थित अपने आवास में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने ऊर्जा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बिजली देने में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए।

पीएम सूर्य घर योजना पर निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र परिवारों को योजना का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य शीघ्र हासिल करें।

किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर जोर

सम्राट चौधरी ने 'पीएम-कुसुम योजना' के तहत कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने से कृषि लागत कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

फ्लोटिंग सोलर प्लांट पर भी विचार

सीएम ने कहा कि बिहार में 'फ्लोटिंग सोलर' परियोजनाओं की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के जलाशयों एवं अन्य उपयुक्त स्थलों का वैज्ञानिक अध्ययन कर नई परियोजनाओं की कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि बिहार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नयी उपलब्धियां हासिल कर सके।

बिहार में ग्रीन हाईड्रोजन नीति आएगी

बैठक में बिहार के लिए हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करने की दिशा में आवश्यक पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं और औद्योगिक विकास को देखते हुए बिहार को उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार करना जरूरी है।

कृषि फीडर से होती है सस्ती बिजली की सप्लाई

रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों को खेतों में पटवन आदि के लिए कृषि फीडर से बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन लेना होता है, जिसका आवेदन मुफ्त है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी के साथ बहुत कम दाम में सरकार 55 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध कराती है।

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सूखा और धान रोपनी के समय बढ़ जाती है मांग

बिहार में सामान्य दिनों में कृषि विद्युत कनेक्शन से लगभग 8 से 10 घंटे तक बिजली की सप्लाई की जाती है। हालांकि, धान की रोपनी या मॉनसून के कमजोर होने, सूखा आदि की स्थिति में बोरवेल-कुएं आदि से सिंचाई के लिए सरकार 14 से 16 घंटे तक बिजली आपूर्ति करती है। क्योंकि उस समय कृषि कनेक्शन पर बिजली की मांग बढ़ जाती है।

अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पूरे 12 घंटे रोजाना बिजली देने के निर्देश दे दिए हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकाल में कृषि कार्य के लिए 12 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया था।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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