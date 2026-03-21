मौसम की मार से किसान ना हों परेशान, BRFSY और PMFBY से भरपाई के लिए यह काम करना जरूरी

बिहार के किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना(BRFSY) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY) से मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर निबंधन जरूरी है।

बिहार में बिना मौसम की बारिश से किसानों को चिंता में डाल दिया है। बारिश, तेज हवा और ओला गिरने से रबी की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। खासकर खेतों में लगी गेहूं और तेलहन की फसल डैमेज होने से राज्य के अन्नदाताओं को काफी नुकसान होता दिख रहा है। कुछ इलाकों में कटाई के बाद सूखने के लिए रखी गई फसल पर पानी पड़ने से खराब हो गई है। आम और लीची के मंजर तेज आंधी के कारण डैमेज हो गए हैं। ऐसे में सरकारी सिस्टम से किसानों की उम्मीद बढ़ गई है। मुआवजा मिलने से उनके नुकसान की भरपाई हो सकती है।

बिहार के किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना(BRFSY) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY) से नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। इसके अलावे प्राकृतिक आपदा से नुकसान के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआजवा किसानों को मिल सकता है। इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को सहकारिता विभाग या डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। जिन किसानों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें फिर से निबंधन नहीं करना है। मुआवजा के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन के दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। पराली जलाने का आरोपी होने पर किसान मुआवजे की सुविधा से वंचित हो सकते हैं।

इस साइट पर करें आवेदन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने बीमा कराया है। केसीसी लोन लेने वाले किसानों के फसल बीमा से आच्छादित होते हैं। फसल नुकसान का मुआवजा लेने के लिए क्लेम रिपोर्ट संबंधित बीमा कंपनी, बैंक या कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से दर्ज कराना जरूरी है। पोर्टल www.pmfby.gov.in पर भी क्लेम किया जा सकता है। आपदा जैसे ओला, बाढ़ आदि की स्थिति में 72 घंटे के अंदर सूचना देना जरूरी होता है। उसके बाद संबंधित कंपनी उचित माध्यम से क्लेम की जांच करवाती है।