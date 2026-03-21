मौसम की मार से किसान ना हों परेशान, BRFSY और PMFBY से भरपाई के लिए यह काम करना जरूरी
बिहार के किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना(BRFSY) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY) से मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर निबंधन जरूरी है।
बिहार में बिना मौसम की बारिश से किसानों को चिंता में डाल दिया है। बारिश, तेज हवा और ओला गिरने से रबी की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। खासकर खेतों में लगी गेहूं और तेलहन की फसल डैमेज होने से राज्य के अन्नदाताओं को काफी नुकसान होता दिख रहा है। कुछ इलाकों में कटाई के बाद सूखने के लिए रखी गई फसल पर पानी पड़ने से खराब हो गई है। आम और लीची के मंजर तेज आंधी के कारण डैमेज हो गए हैं। ऐसे में सरकारी सिस्टम से किसानों की उम्मीद बढ़ गई है। मुआवजा मिलने से उनके नुकसान की भरपाई हो सकती है।
बिहार के किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना(BRFSY) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY) से नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। इसके अलावे प्राकृतिक आपदा से नुकसान के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआजवा किसानों को मिल सकता है। इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को सहकारिता विभाग या डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। जिन किसानों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें फिर से निबंधन नहीं करना है। मुआवजा के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन के दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। पराली जलाने का आरोपी होने पर किसान मुआवजे की सुविधा से वंचित हो सकते हैं।
इस साइट पर करें आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने बीमा कराया है। केसीसी लोन लेने वाले किसानों के फसल बीमा से आच्छादित होते हैं। फसल नुकसान का मुआवजा लेने के लिए क्लेम रिपोर्ट संबंधित बीमा कंपनी, बैंक या कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से दर्ज कराना जरूरी है। पोर्टल www.pmfby.gov.in पर भी क्लेम किया जा सकता है। आपदा जैसे ओला, बाढ़ आदि की स्थिति में 72 घंटे के अंदर सूचना देना जरूरी होता है। उसके बाद संबंधित कंपनी उचित माध्यम से क्लेम की जांच करवाती है।
क्लेम कैसे करें?
फसल नुकसान क्लेम करने के लिए इसकी सूचना संबंधित बीमा कंपनी, बैंक, CSC या कृषि अधिकारी को देना जरूरी है। किसानों को बीमा पॉलिसी नंबर, आधार, बैंक खाते की डिटेल और फसल नुकसान का ब्योरा देना होगा। क्लेम दायर हो जाने के बाद अधिकारियों की टीम दावे का सत्यापन करती है। क्लेम मंजूर होने पर राशि सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खाते में चली जाती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें