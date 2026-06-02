बिहार में आम तोड़ने के विवाद में किसान की पीट-पीटकर हत्या, शव को बंद कुएं में फेंका
Bihar Crime News: खगड़िया के परबत्ता गांव में मंगलवार तड़के आम तोड़ने के विवाद में बदमाशों ने 40 वर्षीय किसान अजय दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव को पुराने कुएं में फेंक दिया।
Bihar Crime News: बिहार के खगड़िया जिले से खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ परबत्ता थाना क्षेत्र के परबत्ता गांव में मंगलवार की अहले सुबह बदमाशों ने आम तोड़ने और चुनने के मामूली विवाद में एक 40 वर्षीय किसान की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शातिर कातिलों ने अपने इस खूनी गुनाह को छिपाने की नीयत से किसान के शव को गांव के ही एक 40 साल से बंद पड़े पुराने कुएं में फेंक दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है और गांव में भारी तनाव का माहौल है।
तड़के 2 बजे आम चुनने गया था किसान
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान परबत्ता गांव निवासी दिवंगत वालेश्वर दास के 40 वर्षीय पुत्र अजय दास के रूप में की गई है। घटना को लेकर मृतक के भाई शंकर दास ने बताया कि अजय मंगलवार की तड़के करीब 2 बजे अपने बगीचे में आम चुनने और उसकी रखवाली करने के लिए घर से निकला था। वह रोजाना सुबह 6 बजे तक हर हाल में घर वापस लौट आया करता था। लेकिन जब मंगलवार की सुबह 7 बजे तक वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी और उन्होंने आस-पास के खेतों और बगीचों में उसकी खोजबीन शुरू कर दी।
कुएं से बड़ी मुश्किल से निकली लाश
परिजनों को खोजबीन के दौरान बगीचे में बने एक बेहद पुराने और बंद पड़े कुएं में अजय का शव दिखाई दिया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। घटनास्थल की जांच में पता चला कि कुएं से करीब 500 मीटर की दूरी पर अजय के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, क्योंकि वहां जमीन पर भारी मात्रा में आम के फल बिखरे हुए मिले हैं।
गोगरी एसडीपीओ साक्षी कुमारी खुद कर रहीं जांच
इस वारदात की सूचना मिलते ही गोगरी एसडीपीओ साक्षी कुमारी भारी पुलिस बल के साथ खुद मौके पर पहुंचीं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हैं; कुछ लोग आम तोड़ने तो कुछ आम चुनने से रोकने पर बदमाशों द्वारा इस खौफनाक कत्ल को अंजाम देने की बात कह रहे हैं। एसडीपीओ साक्षी कुमारी ने बताया कि पुलिस आपसी दुश्मनी समेत हर बिंदु पर बहुत बारीकी से जांच कर रही है और घटना में शामिल बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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