Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में आम तोड़ने के विवाद में किसान की पीट-पीटकर हत्या, शव को बंद कुएं में फेंका

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, जितेंद्र कुमार, खगड़िया
share

Bihar Crime News: खगड़िया के परबत्ता गांव में मंगलवार तड़के आम तोड़ने के विवाद में बदमाशों ने 40 वर्षीय किसान अजय दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव को पुराने कुएं में फेंक दिया।

बिहार में आम तोड़ने के विवाद में किसान की पीट-पीटकर हत्या, शव को बंद कुएं में फेंका

Bihar Crime News: बिहार के खगड़िया जिले से खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ परबत्ता थाना क्षेत्र के परबत्ता गांव में मंगलवार की अहले सुबह बदमाशों ने आम तोड़ने और चुनने के मामूली विवाद में एक 40 वर्षीय किसान की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शातिर कातिलों ने अपने इस खूनी गुनाह को छिपाने की नीयत से किसान के शव को गांव के ही एक 40 साल से बंद पड़े पुराने कुएं में फेंक दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है और गांव में भारी तनाव का माहौल है।

तड़के 2 बजे आम चुनने गया था किसान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान परबत्ता गांव निवासी दिवंगत वालेश्वर दास के 40 वर्षीय पुत्र अजय दास के रूप में की गई है। घटना को लेकर मृतक के भाई शंकर दास ने बताया कि अजय मंगलवार की तड़के करीब 2 बजे अपने बगीचे में आम चुनने और उसकी रखवाली करने के लिए घर से निकला था। वह रोजाना सुबह 6 बजे तक हर हाल में घर वापस लौट आया करता था। लेकिन जब मंगलवार की सुबह 7 बजे तक वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी और उन्होंने आस-पास के खेतों और बगीचों में उसकी खोजबीन शुरू कर दी।

कुएं से बड़ी मुश्किल से निकली लाश

परिजनों को खोजबीन के दौरान बगीचे में बने एक बेहद पुराने और बंद पड़े कुएं में अजय का शव दिखाई दिया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। घटनास्थल की जांच में पता चला कि कुएं से करीब 500 मीटर की दूरी पर अजय के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, क्योंकि वहां जमीन पर भारी मात्रा में आम के फल बिखरे हुए मिले हैं।

गोगरी एसडीपीओ साक्षी कुमारी खुद कर रहीं जांच

इस वारदात की सूचना मिलते ही गोगरी एसडीपीओ साक्षी कुमारी भारी पुलिस बल के साथ खुद मौके पर पहुंचीं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हैं; कुछ लोग आम तोड़ने तो कुछ आम चुनने से रोकने पर बदमाशों द्वारा इस खौफनाक कत्ल को अंजाम देने की बात कह रहे हैं। एसडीपीओ साक्षी कुमारी ने बताया कि पुलिस आपसी दुश्मनी समेत हर बिंदु पर बहुत बारीकी से जांच कर रही है और घटना में शामिल बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिहार में फसल की रखवाली कर रहे किसान की पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या, दहशत
ये भी पढ़ें:दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से मकान गिरा, 6 लोग मलबे से निकाले गए
ये भी पढ़ें:बिहार के मदरसों की जांच 3 सदस्यीय समिति करेगी, आ गया आदेश; कमेटी में कौन-कौन

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Today Bihar News Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।