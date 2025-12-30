बिहार में खाद की किल्लत, कालाबाजारी के आरोप; RJD के बाद भाकपा ने नीतीश सरकार को घेरा

संक्षेप: सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि 1350 रुपये की डीएपी 1800 से 1900 रुपये में मिल रही है। निर्धारित 266 रुपये की यूरिया 300 से 400 रुपये तक बिक रही है। राज्य में किसान खाद की कालाबाजारी और किल्लत से परेशान हैं।

बिहार में खाद पर सियासत तेज हो गई है। राजद के बाद अब भाकपा ने नीतीश सरकार को घेरा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने कहा कि पूरे बिहार के किसान खाद की कालाबाजारी तथा इसके किल्लत से परेशान और त्रस्त हैं। रबी के लिए किसानों को जरूरत के बावजूद खाद नहीं मिल रही है। जहां मिल रही है, वहां किसानों से अधिक दाम वसूला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1350 रुपये की डीएपी 1800 से 1900 रुपये में मिल रही है। निर्धारित 266 रुपये की यूरिया 300 से 400 रुपये तक बिक रही है। भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र ने बिहार के लिए लक्ष्य को कम कर दिया है। इसके कारण खाद की किल्लत हो रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इससे पहले राजद ने वीडियो जारी कर खाद की तस्करी का आरोप लगाया था। आरजेडी की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा था कि बिहार के किसानों के हिस्से की खाद /उर्वरक की बेरोकटोक, बेधड़क चल रही है बिहार नेपाल सीमा पर तस्करी। साथ ही सरकारी की मिलीभगत के आरोप लगाए थे। जिस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) खुद चोर और भ्रष्टाचारी है, और वही इस मुद्दे पर शोर मचा रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि राजद यदि यह आरोप साबित कर देता है, कि उनके संरक्षण में यह सब हो रहा है, तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।