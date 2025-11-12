Hindustan Hindi News
Bihar Exit Polls Result BJP dream may come truth but big hurdles in own CM mostly Survey says number one party RJD JDU
बिहार में सच होने जा रहा BJP का एक बड़ा सपना? पर दूसरे में अटका महारोड़ा; एग्जिट पोल्स में क्या इशारा

बिहार में सच होने जा रहा BJP का एक बड़ा सपना? पर दूसरे में अटका महारोड़ा; एग्जिट पोल्स में क्या इशारा

Wed, 12 Nov 2025 02:49 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Bihar Exit Polls Result BJP: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी लगभग सभी एग्जिट पोल्स में NDA की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि, एक ऐसा एग्जिट पोल भी आया है, जिसमें महागठबंधन को बहुमत मिलने का दावा किया गया है। Journo Mirror के एग्जिट पोल्स में दावा किया गया है कि महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि न्यूज पिंच के सर्वे में कहा गया है कि दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके मुताबिक NDA के खाते में 121 जबकि महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आ सकती हैं।

स्वराज्य पोस्ट नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी ने भी दावा किया है कि उनके सर्वे में महागठबंधन को बहुमत मिल सकता है। बहरहाल, अधिकांश सर्वे में ये दावा भी किया गया है कि इस बार के चुनाव में भाजपा का एक बड़ा सपना सच हो सकता है। वह सपना है, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का। अधिकांश सर्वे में इस बात की तस्दीक की जा रही है कि भाजपा न केवल NDA गठबंधन में अब बड़ा भाई बनने की राह पर है बल्कि सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। बता दें कि बिहार भाजपा के पितामह कहलाने वाले दिवंगत कैलाशपति मिश्रा ने यह सपना देखा था कि बिहार में राष्ट्रवादी यानी भाजपा की सरकार बने।

इस सपने पर महारोड़ा?

हालांकि, भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है और रास्ते में एक महारोड़ा आ गया है। ये महारोड़ा नीतीश कुमार ही हैं, जो भाजपा के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में खेला कर सकते हैं। उनका पलटीमार इतिहास भी रही है और चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में उन्होंने पीएम मोदी की रैलियों से खुद को अलग भी कर लिया था।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:उपेंद्र कुशवाहा खा रहे गोलगप्पे, लड्डू भी तैयार; NDA में जश्न की तैयारी

एक चर्चा यह भी है कि अगर भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का सपना साकार करने की कोशिश की तो राज्य की सत्ता हाथ से निकल सकती है और नीतीश फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया है कि भाजपा नंबर वन पार्टी हो सकती है और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी हो सकती है, जबकि राजद अब तीसरे नंबर पर रह सकती है।

एग्जिट पोल्स में भाजपा को कितनी सीटें?

पीपुल्स इनसाइट्स के सर्वे में कहा गया है कि भाजपा को 68-72 सीटें मिल सकती हैं, जबकि मैट्रिज ने 65-73 सीटें, पी मार्क ने 68- 78 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, न्यूज18 के सर्वे में जेडीयू को नंबर वन पार्टी के रूप में दिखाया गया है। उसके मुताबिक जेडीयू को 60 से 70 और भाजपा को 55 से 65 सीटें मिल सकती हैं।

ये भी पढ़ें:इस एग्जिट पोल में तेजस्वी के लिए खुशखबरी, RJD सबसे बड़ी पार्टी, कांटे का मुकाबला

नंबर वन से नंबर तीन पर राजद?

विपक्षी राजद की बात करें तो पीपुल्स इनसाइट्स के सर्वे में कहा गया है कि उसे 65-72 सीटें मिल सकती हैं, जबकि मैट्रिज ने 53-58 सीटें, पी मार्क ने 63- 79 सीटें मिलने का दावा किया है। इन दोनों ने भी राजद को तीसरे नंबर की पार्टी बनने की संभावना जताई है। न्यूज18 के सर्वे में भी कहा गया है कि राजद तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है और उसे 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में 75 सीटें जीतक राजद नंबर वन पार्टी रही थी, जबकि 74 सीटें जीतकर भाजपा नंबर दो और 43 सीटें जीतकर जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी रही थी।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
bihar exit polls Bihar Bihar Assembly Elections अन्य..
