बिहार में सच होने जा रहा BJP का एक बड़ा सपना? पर दूसरे में अटका महारोड़ा; एग्जिट पोल्स में क्या इशारा

संक्षेप: स्वराज्य पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी ने भी दावा किया है कि उनके सर्वे में महागठबंधन को बहुमत मिल सकता है। बहरहाल, अधिकांश सर्वे में ये दावा भी किया गया है कि इस बार के चुनाव में भाजपा का एक बड़ा सपना सच हो सकता है।

Bihar Exit Polls Result BJP: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी लगभग सभी एग्जिट पोल्स में NDA की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि, एक ऐसा एग्जिट पोल भी आया है, जिसमें महागठबंधन को बहुमत मिलने का दावा किया गया है। Journo Mirror के एग्जिट पोल्स में दावा किया गया है कि महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि न्यूज पिंच के सर्वे में कहा गया है कि दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके मुताबिक NDA के खाते में 121 जबकि महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आ सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्वराज्य पोस्ट नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी ने भी दावा किया है कि उनके सर्वे में महागठबंधन को बहुमत मिल सकता है। बहरहाल, अधिकांश सर्वे में ये दावा भी किया गया है कि इस बार के चुनाव में भाजपा का एक बड़ा सपना सच हो सकता है। वह सपना है, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का। अधिकांश सर्वे में इस बात की तस्दीक की जा रही है कि भाजपा न केवल NDA गठबंधन में अब बड़ा भाई बनने की राह पर है बल्कि सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। बता दें कि बिहार भाजपा के पितामह कहलाने वाले दिवंगत कैलाशपति मिश्रा ने यह सपना देखा था कि बिहार में राष्ट्रवादी यानी भाजपा की सरकार बने।

इस सपने पर महारोड़ा? हालांकि, भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है और रास्ते में एक महारोड़ा आ गया है। ये महारोड़ा नीतीश कुमार ही हैं, जो भाजपा के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में खेला कर सकते हैं। उनका पलटीमार इतिहास भी रही है और चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में उन्होंने पीएम मोदी की रैलियों से खुद को अलग भी कर लिया था।

एक चर्चा यह भी है कि अगर भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का सपना साकार करने की कोशिश की तो राज्य की सत्ता हाथ से निकल सकती है और नीतीश फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया है कि भाजपा नंबर वन पार्टी हो सकती है और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी हो सकती है, जबकि राजद अब तीसरे नंबर पर रह सकती है।

एग्जिट पोल्स में भाजपा को कितनी सीटें? पीपुल्स इनसाइट्स के सर्वे में कहा गया है कि भाजपा को 68-72 सीटें मिल सकती हैं, जबकि मैट्रिज ने 65-73 सीटें, पी मार्क ने 68- 78 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, न्यूज18 के सर्वे में जेडीयू को नंबर वन पार्टी के रूप में दिखाया गया है। उसके मुताबिक जेडीयू को 60 से 70 और भाजपा को 55 से 65 सीटें मिल सकती हैं।