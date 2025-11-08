बिहार में 2020 के चुनाव में एग्जिट पोल और असली रिजल्ट में कैसा था अंतर? याद कर लीजिए

संक्षेप: Bihar Election Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मतदान खत्म होने के बाद जारी हुए विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल सर्वे के रिजल्ट और वास्तविक चुनाव नतीजों में बहुत अंतर था। यहां देखिए कि किस एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन को कितनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था।

Bihar Election Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी होंगे। हालांकि, दूसरे चरण के मतदान खत्म होते ही विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के परिणाम आने लगेंगे। उनमें यह अनुमान लगाया जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कौन जीतेगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और एनडीए एवं महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। 2025 का एग्जिट पोल के नतीजे आने में अभी समय है तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव यानी 2020 में बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाए गए थे और वास्तविक चुनावी रिजल्ट से कितने भिन्न थे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 7 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग होने के बाद विभिन्न समाचार चैनलों और सर्वे एजेंसियों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए थे। इन अधिकांश एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया गया था, जबकि वास्तविक परिणाम में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले NDA ने 125 सीटों के साथ सरकार बनाई थी।

​2020 में प्रमुख एग्जिट पोल एजेंसियों के अनुमान यहां देखें- Today's Chanakya (CNN News18) Exit Poll Result: 2020 चुनाव में सबसे आश्चर्यजनक भविष्यवाणी टूडेज चाणक्या के एग्जिट पोल ने की थी, जिसमें महागठबंधन को भारी बहुमत की उम्मीद जताई गई थी। इस एग्जिट पोल में महागठबंधन को 180 सीटें (±11), NDA को 55 सीटें (±11) और अन्य दलों को 8 सीटें (±4) मिलने का अनुमान लगाया गया था। वोट शेयर के मामले में इसने NDA को 34%, महागठबंधन को 44% और अन्य को 22% वोट मिलने का अनुमान दिया था।​

India Today-Axis My India Exit Poll Result: इस एग्जिट पोल ने भी महागठबंधन की बड़ी जीत का अनुमान लगाया था। इसने महागठबंधन को 139-161 सीटें, NDA को 69-91 सीटें, LJP को 3-5 सीटें और अन्य को 6-8 सीटें दिलाने का अनुमान लगाया था। वोट शेयर के मामले में महागठबंधन को 44%, NDA को 39%, LJP को 7% और अन्य को 12% वोट मिलने का अनुमान था। ​

Times Now-CVoter Exit Poll Result: पिछले बिहार चुनाव में टाइम्स नाऊ-सी वोटर के एग्जिट पोल में करीबी मुकाबले का अनुमान लगाया था। इसके अनुसार महागठबंधन को 120 सीटें और NDA को 116 सीटें मिलने की संभावना थी। इस एग्जिट पोल ने बिहार में हंग असेंबली (किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं) की भविष्यवाणी की थी। LJP को 4 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान था।​

ABP News-CVoter Exit Poll Result: इस सर्वे में भी 2020 में कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया था और बिहार में हंग असेंबली की संभावना जताई गई थी। इस एग्जिट पोल ने महागठबंधन को 108-131 सीटें, NDA को 104-128 सीटें, LJP को 1-3 सीटें और अन्य को 4-8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। वोट शेयर में NDA को 37.7%, महागठबंधन को 36.3% और LJP को 8% वोट मिलने की बात कही गई थी।​

Republic TV-Jan Ki Baat Exit Poll Result: इस एग्जिट पोल में महागठबंधन को 118-138 सीटें, NDA को 91-117 सीटें, LJP को 5-8 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। वोट शेयर के मामले में NDA को 37-39%, महागठबंधन को 40-43%, LJP को 7-9% और अन्य को 9-11% वोट मिलने की बात कही गई थी। इस एग्जिट पोल ने यह भी बताया कि चिराग पासवान ने 25 सीटों पर JDU को नुकसान पहुंचाया।​

NewsX-DV Research Exit Poll Result: इस सर्वे में करीबी मुकाबले का अनुमान लगाया था। इसके अनुसार NDA को 110-117 सीटें, महागठबंधन को 108-123 सीटें, LJP को 4-10 सीटें और अन्य को 8-23 सीटें मिलने की संभावना थी। वोट शेयर में RJD को 39-47%, NDA को 33-41%, LJP को 7-12% और अन्य को 5-14% वोट मिलने का अनुमान था।​

ETG Exit Poll Result: ईटीजी के एग्जिट पोल ने 2020 बिहार चुनाव में NDA को 114 सीटें, महागठबंधन को 120 सीटें और LJP को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। यह भी हंग असेंबली की भविष्यवाणी करने वाले एग्जिट पोल में से एक था।​

TV9 Bharatvarsh Exit Poll Result: इस एग्जिट पोल में करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें महागठबंधन को 120 सीटें और NDA को 115 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था।​

Poll of Polls (सभी एग्जिट पोल का औसत) Exit Poll Result 2020 बिहार विधानसभा चुनाव मे 7 प्रमुख एग्जिट पोल के औसत के आधार पर बनाए गए 'Poll of Polls' में महागठबंधन को 133 सीटें, NDA को 100 सीटें और अन्य को 11 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। यह भी महागठबंधन को आरामदायक जीत की भविष्यवाणी कर रहा था।​

मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पसंद India Today-Axis My India के एग्जिट पोल में 44% लोगों ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री माना था, जबकि 35% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया था। NewsX-DV Research में 34% ने तेजस्वी और 32% ने नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में देखा था।​

वास्तविक परिणाम और एग्जिट पोल की विफलता 10 नवंबर 2020 को घोषित वास्तविक परिणामों में NDA ने 125 सीटें जीतीं (BJP-74, JDU-43, HAM-4, VIP-4), जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिलीं (RJD-75, Congress-19, CPI-ML-12, CPI-2, CPM-2)। लगभग सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए, जिन्होंने महागठबंधन की जीत या हंग असेंबली का अनुमान लगाया था।​

केवल दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल का अनुमान कुछ सही दिशा में था, जिसने NDA को 120-127 सीटें दिलाने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि, महागठबंधन के लिए इसका अनुमान (71-81 सीटें) वास्तविक 110 सीटों से बहुत कम था।​ यह बिहार चुनाव इतिहास में एग्जिट पोल की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जाता है, जहां वास्तविक परिणाम अधिकांश भविष्यवाणियों से बिल्कुल विपरीत रहे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का वास्तविक रिजल्ट यह था- पिछले चुनाव में एनडीए बहुमत का आंकड़ा (122) पार करने में सफल रहा। एनडीए को 125 सीटें मिली थीं। भाजपा ने 74, जदयू ने 43, वीआईपी ने 4 और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, महागठबंधन को कुल 110 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें राजद ने 75, कांग्रेस ने 19, सीपीआई-माले ने 12, सीपीआई एवं सीपीएम ने 2-2 सीटें जीती थीं। इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 5 और बसपा ने एक सीट पर जीतने में सफल रही। चिराग पासवान की लोजपा पिछले चुनाव में एनडीए से अलग लड़ी और मात्र एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी।

2025 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों का स्वरूप बदला हुआ है। पिछली बार एनडीए में रही मुकेश सहनी की वीआईपी इस बार महागठबंधन में है। वहीं, 2020 में अकेले लड़ने वाली लोजपा इस बार एनडीए का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) भी इस बार एनडीए से चुनाव लड़ रही है। वहीं, इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी अकेले मैदान में है।