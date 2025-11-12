Bihar Exit Poll: सीमांचल में भाजपा को 37 फीसदी वोट का अनुमान, जानें महागठबंधन की सीटें

संक्षेप: Bihar Exit Poll: सीमांचल के इलाकों में 24 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन को सबसे ज्यादा 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को आठ और जनसुराज को एक सीट मिलने का अनुमान है।

Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को होगा। उससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। बुधवार को सामने आए एक्सिस माय इंडिया के ताजा एग्जिट पोल में भी एनडीए महागठबंधन के मुकाबले भारी दिखाई दे रहा। एनडीए को जहां 43 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है, जो वहीं, महागठबंधन को 41 फीसदी वोट शेयर मिलता दिख रहा है। इस बीच, क्षेत्रवार बात करें तो सीमांचल के इलाकों में एनडीए को 37 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है। इसके अलावा, महागठबंधन को 40 फीसदी, जनसुराज को तीन फीसदी और अन्य को 20 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीमांचल के इलाकों में 24 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन को सबसे ज्यादा 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को आठ और जनसुराज को एक सीट मिलने का अनुमान है। कोसी इलाके की बात करें तो यहां 31 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 16, महागठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा, एनडीए को 43 फीसदी और महागठबंधन को 42 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। जनसुराज को चार फीसदी और अन्य के खाते में 11 फीसदी वोट जा सकता है।

भोजपुर की 49 सीटों में से एनडीए को 27, महागठबंधन को 21 और अन्य को एक सीट मिल सकती है। एनडीए को 42 फीसदी वोट, महागठबंधन को 40 फीसदी वोट और जनसुराज को पांच फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 13 फीसदी वोट जा सकता है। इसके अलावा, मिथिलांचल की 58 सीटों में एनडीए को 32, महागठबंधन को 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वोट फीसदी की बात करें तो यहां एनडीए को 43 फीसदी वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 41 फीसदी और जनसुराज को चार फीसदी वोट मिलने के आसार हैं।