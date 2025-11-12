बिहार के पिछले दो चुनावों के Exit Polls रहे गलत; जिसकी बताई जीत, उसकी हो गई थी हार

संक्षेप: Bihar Exit Polls: बिहार के ही पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की बात करें तो बुरी तरह से ये फेल रहे हैं। साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने जिसकी सरकार बनने का अनुमान जताया था, नतीजों के दिन उसकी हार हो गई थी।

Bihar Exit Polls: बिहार विधानसभा चुनाव के दो चरणों में मतदान होने के बाद अब 14 नवंबर को नतीजों का इंतजार है। उससे पहले सभी एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने इस बार बिहार में महागठबंधन की बड़ी हार और एनडीए की बंपर सीटें जीतने का दावा किया है। हालांकि, कई बार एग्जिट पोल्स के आंकड़े गलत भी होते रहे हैं, ऐसे में सटीक नतीजों के लिए 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। बिहार के ही पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की बात करें तो अतीत में बुरी तरह से ये विफल रहे हैं। साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने जिसकी सरकार बनने का अनुमान जताया था, नतीजों के दिन उसकी हार हो गई थी।

2020 के एग्जिट पोल में महागठबंधन की बताई थी जीत, लेकिन... पांच साल पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल बुरी तरह से गलत साबित हुआ था। तब ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने अपने पोल्स में राज्य में महागठबंधन की जीत का दावा किया था, जिसके बाद यहां तक कि आरजेडी समर्थकों ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए कई जगह पोस्टर भी लगा दिए थे। हालांकि, जब नतीजे सामने आए तो एनडीए की सरकार बनी। एबीपी न्यूज-सी वोटर ने महागठबंधन को 108-131, एनडीए को 104-128, आजतक-एक्सिस माय इंडिया ने एनडीए को 69-91, महागठबंधन को 139-161, रिपब्लिक भारत जन की बात ने महागठबंधन को 118-138, एनडीए को 91-117 सीटें दी थीं। इसके अलावा, टुडेज चाणक्य भी बुरी तरह से फेल रहा था। उसने बिहार के एग्जिट पोल में एनडीए को 55 और महागठबंधन को 180 सीटें दी थीं। वहीं, जब नतीजे घोषित हुए तो ये एग्जिट पोल गलत साबित हुए और महागठबंधन की हार हुई। एनडीए ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे।