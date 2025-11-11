Bihar Exit Polls: बिहार में महागठबंधन की सरकार बना रहा यह एग्जिट पोल, 140 सीटें मिलने का अनुमान

संक्षेप: Journo Mirror Exit Polls: जर्नो मिरर के मुताबिक, AIMIM को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बिहार के अन्य छोटे दलों को 0 से 3 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। यह अनुमान राज्य में बड़े राजनीतिक उलटफेर का संकेत दे रहा है।

Journo Mirror Exit Polls: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में जर्नो मिरर ने दूसरों से अलग अनुमान पेश किया है। इस सर्वे के अनुसार, महागठबंधन को 243 सीटों वाली विधानसभा में 130 से 140 सीटें मिलने की संभावना है, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। एनडीए को 100 से 110 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो 2020 के चुनाव की तुलना में काफी कम है। जर्नो मिरर के मुताबिक, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बिहार के अन्य छोटे दलों को 0 से 3 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। यह अनुमान राज्य में बड़े राजनीतिक उलटफेर का संकेत दे रहा है।

जर्नो मिरर का यह सर्वे अन्य एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोल में संभावना जताई गई है कि NDA बड़े बहुमत के साथ फिर सरकार बना सकता है। अगर असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के महागठबंधन के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।