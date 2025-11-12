Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Exit Poll Todays Chanakya Election Result Seat Vote Share BJP NDA RJD Mahagathbandhan
आ गया टुडेज चाणक्य का बिहार का Exit Poll, भाजपा और महागठबंधन को कितने फीसदी मिल रहा वोट

आ गया टुडेज चाणक्य का बिहार का Exit Poll, भाजपा और महागठबंधन को कितने फीसदी मिल रहा वोट

संक्षेप: Todays Chanakya Bihar Exit Poll: टुडेज चाणक्य ने एग्जिट पोल जारी किया है, जिसमें एनडीए गठबंधन को बंपर वोट मिलता दिख रहा। एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को 44 फीसदी वोट मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को 38 फीसदी वोट मिलने के आसार हैं।

Wed, 12 Nov 2025 07:48 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Exit Poll, Todays Chanakya Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। अब 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होना है। उससे पहले टुडेज चाणक्य ने एग्जिट पोल जारी किया है, जिसमें एनडीए गठबंधन को बंपर वोट मिलता दिख रहा। एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को 44 फीसदी वोट मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को 38 फीसदी वोट मिलने के आसार हैं। अन्य को 18फीसदी वोट मिल सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीए को बिहार में बंपर जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को बिहार में 160, महागठबंधन को 77, अन्य को छह सीट मिल सकती हैं। इससे पहले भी सभी एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बनती हुई दिखाई गई है। वहीं, दूसरी ओर एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत दिखाया गया है। एनडीए को 121-141 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 98-118 और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को अधिकतम दो सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।

टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार, 23 फीसदी यादव मतदाताओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया है, जबकि आरजेडी गठबंधन को 67 फीसदी ने मतदान दिया। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो एनडीए को 12 फीसदी और महागठबंधन को 69 फीसदी वोट मिला है। ओबीसी और ईबीसी वोटर्स में से 55 फीसदी वोट एनडीए को और 24 फीसदी वोट महागठबंधन को पड़ा है। इसके अलावा, 58 फीसदी दलित (एससी) वोटर्स का वोट एनडीए को और 26 फीसदी का वोट महागठबंधन को मिला है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Exit Poll Bihar Exit Polls अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।