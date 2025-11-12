आ गया टुडेज चाणक्य का बिहार का Exit Poll, भाजपा और महागठबंधन को कितने फीसदी मिल रहा वोट

संक्षेप: Todays Chanakya Bihar Exit Poll: टुडेज चाणक्य ने एग्जिट पोल जारी किया है, जिसमें एनडीए गठबंधन को बंपर वोट मिलता दिख रहा। एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को 44 फीसदी वोट मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को 38 फीसदी वोट मिलने के आसार हैं।

Bihar Exit Poll, Todays Chanakya Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। अब 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होना है। उससे पहले टुडेज चाणक्य ने एग्जिट पोल जारी किया है, जिसमें एनडीए गठबंधन को बंपर वोट मिलता दिख रहा। एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को 44 फीसदी वोट मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को 38 फीसदी वोट मिलने के आसार हैं। अन्य को 18फीसदी वोट मिल सकता है।

एनडीए को बिहार में बंपर जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को बिहार में 160, महागठबंधन को 77, अन्य को छह सीट मिल सकती हैं। इससे पहले भी सभी एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बनती हुई दिखाई गई है। वहीं, दूसरी ओर एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत दिखाया गया है। एनडीए को 121-141 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 98-118 और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को अधिकतम दो सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।