Bihar Exit Polls Results Live: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? खत्म होने जा रहा एग्जिट पोल्स का इंतजार

Bihar Exit Polls Results Live: बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण का मतदान है और वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स के अनुमान जारी किए जाएंगे। 14 नवंबर को नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल्स के अनुमान अहम हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन और सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने वाले एनडीए, दोनों को ही जीत की उम्मीद है। नतीजों के लिए शुक्रवार तक इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स के अनुमान आज आ रहे हैं। इन एग्जिट पोल्स की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ था और अब दूसरे राउंड में भी ऐसी ही स्थिति दिख रही है। सवाल यह भी है कि आखिर बिहार में नए बढ़े एक करोड़ से अधिक मतदाताओं का वोट किसे गया है। बढ़-चढ़कर वोट डालने वाली महिलाओं ने किसका समर्थन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी राउंड का मतदान होने के साथ ही एग्जिट पोल्स का इंतजार भी खत्म होने वाला है। शाम को 6 बजे तक मतदान होना है और उसके बाद एग्जिट पोल्स के अनुमान जाहिर किए जाएंगे। आप हर एग्जिट पोल की जानकारी आपकी अपनी वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान पर भी देख सकते हैं। एक-एक अपडेट के लिए बने रहें...

11 Nov 2025, 03:11:31 PM IST Bihar Exit Polls Results: ज्योति सिंह और शाहनवाज हुसैन ने किया मतदान बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, जमुई से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रेयसी सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह ने भी अपने-अपने मतदान केंद्र पर मतदान किया। ज्योति भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाला।

11 Nov 2025, 02:57:38 PM IST Bihar Exit Polls Results: दूसरे चरण में कई प्रमुख नेताओं ने डाले वोट जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश राम सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने मंगलवार को मतदान किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी है।

11 Nov 2025, 02:49:58 PM IST Bihar Exit Polls Results: 'मतदान में महिलाओं की संख्या बढ़ी रही' जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव के द्वितीय चरण पर कहा, 'वोटिंग हो रही है। अपने तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या बढ़ी है और महिलाएं बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। बदलाव होगा। महुआ हमारे नाम से जाना जाता है और किसी के नाम से नहीं।'

11 Nov 2025, 02:38:51 PM IST Bihar Exit Polls Results: '14 तारीख को जो भी होगा, मान्य होगा' लोक गायिका व अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने द्वितीय चरण के मतदान पर कहा, 'मैंने मतदान कर लिया है। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट डालती हूं। मैं चाहती हूं कि देश हित में जो काम हो उसमें मैं अपना योगदान दे सकूं। उम्मीद से ज्यादा मुझे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। 14 तारीख को जो भी होगा वो हम सभी के लिए मान्य होगा।'

11 Nov 2025, 02:35:39 PM IST Bihar Exit Polls Results: दूसरे चरण के मतदान पर क्या बोले जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने दूसरे चरण के मतदान पर कहा, 'भारत के गणतंत्र की यही व्यवस्था है कि एक मताधिकार राष्ट्रपति को मिला है और एक ही मत का अधिकार सर्व साधारण व्यक्ति के पास भी है। आज मैंने यहां पर मतदान दिया। हम NDA की वकालत करते रहे हैं। प्रथम चरण में 65% मतदान हुए हैं जिसमें 70% महिलाओं का योगदान रहा है। इस बार भी महिलाओं का योगदान वही रहेगा। हमारे 122 में से कम से कम 80 उम्मीदवार जीतेंगे। यहां पर भी आधे से ज्यादा मत NDA को मिला है।'

11 Nov 2025, 02:31:47 PM IST Bihar Exit Polls Results: शाम 5 बजे तक जारी रहेगा मतदान बिहार विधानसबभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के कई मंत्रियों और विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की साख दांव पर है।

11 Nov 2025, 02:10:23 PM IST Bihar Exit Polls Results: किन देशों में एग्जिट पोल्स पर है पाबंदी भारत के चुनावी फेस्टिवल में अकसर एग्जिट पोल्स रोमांच बढ़ाते रहे हैं। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं, जहां एग्जिट पोल्स या तो प्रतिबंधित हैं या फिर उनकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। फ्रांस, इटली, सिंगापुर जैसे देशों में एग्जिट पोल्स जारी नहीं किए जा सकते। वहीं ब्रिटेन, जर्मनी और कना़ा जैसे देशों में इनको कोई महत्व ही नहीं दिया जाता।

11 Nov 2025, 02:06:29 PM IST Bihar Exit Polls Results: पहले राउंड के मतदान ने कैसे तोड़े सारे रिकॉर्ड पहले राउंड में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 64.66 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। जो राज्य में ‘‘अब तक का सबसे ज्यादा’’ मतदान प्रतिशत है। निर्वाचन आयोग ने बताया था कि बिहार चुनाव के इतिहास में ‘अब तक का सबसे अधिक 64.66 प्रतिशत मतदान’ दर्ज किया गया। पहले चरण में 18 ज़िलों के कुल 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जहां मतदाताओं की कुल संख्या 3.75 करोड़ से अधिक थी। वर्ष 1951-52 में हुए पहले बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान, राज्य के इतिहास में सबसे कम 42.6 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। बिहार में इससे पहले सबसे ज्यादा 62.57 प्रतिशत मतदान 2000 में दर्ज किया गया था

11 Nov 2025, 01:58:26 PM IST Bihar Exit Polls Results: दोपहर 1 बजे तक गया में कहां कितनी वोटिंग गया के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में एक बजे तक 50.95 फीसदी मतदान गुरुआ: 55.91 शेरघाटी:53.77 इमामगंज:51.39 बाराचट्टी:54.10 बोधगया:52.21 गया टाउन:39.09 टिकारी:53.38 बेलागंज:52.77 अतरी:47.71 वजीरगंज:48.82

11 Nov 2025, 01:50:43 PM IST Bihar Exit Polls Results: अब तक कहां कितना हुआ मतदान पश्चिम चंपारण 48.91 पूर्वी चंपारण 48.01 शिवहर 48.23 सीतामढ़ी 45.28 मधुबनी 43.39 सुपौल 48.22 अररिया 46.87 किशनगंज 51.86 पूर्णिया 49.63 कटिहार 48.50 भागलपुर 45.09 बांका 50.07 कैमूर 49.89 रोहतास 45.19 अरवल 47.11 जहानाबाद 46.07 औरंगाबाद 49.45 गया जी 50.95 नवादा 43.45 जमुई 50.91 कुल 47.62

11 Nov 2025, 01:50:14 PM IST Bihar Exit Polls Results: दोपहर 1 बजे तक ज्यादातर जिलों में 45 पर्सेंट से ज्यादा वोटिंग बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राउंड में रिकॉर्ड मतदान हुआ था। दूसरे चरण में भी ऐसा होता दिख रहा है। दोपहर एक बजे तक ज्यादातर जिलों में 45 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है।

11 Nov 2025, 01:48:30 PM IST Bihar Exit Polls Results: नतीजे विपरीत रहे तो मारेंगे पलटी? चिराग पासवान ने क्या बताया बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे यदि एनडीए के पक्ष में नहीं आए तो क्या पलटी मार देंगे? इस संबंध में चिराग पासवान से एक पॉडकास्ट में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कहीं नहीं जाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से प्यार करता हूं। वह जब तक हमारे नेता हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।