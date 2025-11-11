Hindustan Hindi News
Bihar Exit Polls: पीपुल्स पल्स और पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में इस गठबंधन की बन रही सरकार; आंकड़े

Bihar Exit Polls: पीपुल्स पल्स और पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में इस गठबंधन की बन रही सरकार; आंकड़े

संक्षेप: कुल मिलाकर सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स में NDA 133 से 167 सीटों के दायरे में मजबूत स्थिति में है, जबकि MGB 70 से 102 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है। जन सुराज पार्टी को अधिकतम 5 सीटें ही मिलने की संभावना है।

Tue, 11 Nov 2025 06:59 PM
Bihar Exit Polls Result 2025 Live update: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल्स की बौछार शुरू हो गई है। कुल 243 सीटों वाली इस विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों के अनुमानों के अनुसार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बहुमत मिलने के मजबूत संकेत मिल रहे हैं, जबकि महागठबंधन (MGB) को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जन सुराज पार्टी (JSP) को मामूली सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन वह गेम-चेंजर साबित होने से चूकती नजर आ रही है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, लेकिन एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है।

एग्जिट पोल्स के प्रमुख अनुमान

पीपुल्स पल्स और पीपुल्स इनसाइट के अलावा अन्य एजेंसियों जैसे IANS-मैट्राइज, न्यूज18 मेगा एग्जिट पोल, और द पैंफलेट ने भी NDA को मजबूत स्थिति में दिखाया है। पीपुल्स पल्स ने NDA को 133-159 सीटें, महागठबंधन को 75-101, जन सुराज पार्टी को 0-5 और अन्य को 2-8 सीटें दी हैं, जबकि पीपुल्स इनसाइट ने NDA को 133-148, महागठबंधन को 87-102, जन सुराज पार्टी को 0-2 और अन्य को 3-6 सीटें अनुमानित की हैं।

अन्य एजेंसियों में IANS-मैट्राइज ने NDA को 147-167 और महागठबंधन को 70-90 सीटें बताईं, वहीं द पैंफलेट ने NDA को 155-165 और महागठबंधन को 70-80 सीटों का अनुमान लगाया है। कुल मिलाकर सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स में NDA 133 से 167 सीटों के दायरे में मजबूत स्थिति में है, जबकि MGB 70 से 102 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है। जन सुराज पार्टी को अधिकतम 5 सीटें ही मिलने की संभावना है।

वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

बिहार चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण (6 नवंबर) में 121 सीटों पर 64.66% मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण (11 नवंबर) में 122 सीटों पर 67.14% वोटिंग दर्ज की गई। यह राज्य के इतिहास का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जो NDA की योजनाओं से प्रभावित दिखीं।

