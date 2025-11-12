बिहार में RJD के यादव वोटबैंक में NDA ने लगा दी बड़ी सेंध, एग्जिट पोल ने चौंकाया

संक्षेप: Bihar Exit Poll 2025: टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन को यादव मतदाताओं के 23 फीसदी वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 67 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है।

Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। बुधवार को सामने आए टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के एक आंकड़े ने चौंका दिया है। दरअसल, बिहार के यादव वोटबैंक में इस बार एनडीए बड़ी सेंधमारी करता दिख रहा है। आमतौर पर बिहार में तेजस्वी यादव की आरजेडी का वोटर माने जाने वाले यादव वोटर्स ने एनडीए गठबंधन को भी जमकर वोट दिया है।

टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन को 23 फीसदी यादव मतदाताओं के वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 67 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। इसमें से तीन फीसदी का प्लस माइनस रखा गया है। वहीं, मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो एनडीए के खाते में 12 फीसदी वोट जाने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 69फीसदी मुस्लिम वोट मिल सकते हैं।

अन्य जातियों की बात करें तो 58 फीसदी दलित (एससी) वोटर्स के वोट एनडीए के पक्ष में तो 26 फीसदी वोट महागठबंधन के पक्ष में जाता दिख रहा। वहीं, ब्राह्रण, बनिया और राजपूत वोटर्स में 63 फीसदी ने एनडीए को तो 19 फीसदी ने महागठबंधन को वोट दिया है। इसके अलावा, 55 फीसदी ओबीसी और ईबीसी ने एनडीए को और 24 फीसदी ने महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग की है।