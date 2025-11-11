Exit Poll 2025: बिहार में अबकी बार किसकी सरकार, दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में नीतीश बहुत आगे

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है। राज्य में अभूतपूर्व मतदान दर्ज किया गया है। इस रिकॉर्ड वोटिंग से सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष, दोनों ही संतुष्ट दिख रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर मतदान से स्पष्ट है कि जनता ने किसी एक पक्ष को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है।

Tue, 11 Nov 2025 07:15 PM

Bihar Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है। राज्य में अभूतपूर्व मतदान दर्ज किया गया है। इस रिकॉर्ड वोटिंग से सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष, दोनों ही संतुष्ट दिख रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर मतदान से स्पष्ट है कि जनता ने किसी एक पक्ष को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। मतदान समाप्त होते ही विभिन्न टीवी चैनल और सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी करने लगी हैं।

देश की प्रमुख सर्वेक्षण एजेंसियां 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के परिणामों का अनुमान लगा रही हैं। इन एग्जिट पोल्स से जनता के मूड और संभावित नतीजों की शुरुआती झलक मिलने लगी है, जो बता रही है कि राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। हालांकि, यह केवल एग्जिट पोल है। असली परिणाम 14 नवंबर को मतगणना के दौरान ही सामने आएंगे, जब वोटों की गिनती के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित किए जाएंगे।

दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीटें हासिल हो सकती हैं। 5-10 सीटे अन्य दलों के खाते में जा सकती हैं। अन्य सर्वे रिपोर्ट्स में भी एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है।

पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल एनडीए को 133-159 सीटें, महागठबंधन को 75-101 सीटें, प्रशांत किशोर की जन सुराज को 0-5 सीटें, तथा अन्य दलों को 2-8 सीटें मिलने का अनुमान है।

IANS-MATRIZE एग्जिट पोल (ABP न्यूज) इस बार बिहार में एनडीए सरकार बनने की प्रबल संभावना है। एनडीए को कुल 147-167 सीटें मिल सकती हैं। जिसमें...

बीजेपी: 65-73 सीटें

जेडीयू: 67-75 सीटें

एलजेपी (रामविलास): 7-9 सीटें

हम: 4-5 सीटें

आरएलएम: 1-2 सीटें

वहीं, महागठबंधन को 70-89 सीटें मिलने का अनुमान है

आरजेडी: 53-58 सीटें

कांग्रेस: 10-12 सीटें

वीआईपी: 1-4 सीटें

लेफ्ट दल: 9-14 सीटें

चाणक्य स्ट्रैटेजीज एग्जिट पोल (ABP न्यूज के अनुसार) एनडीए को 113-138 सीटें, महागठबंधन को 100-108 सीटें, तथा अन्य दलों को 3-5 सीटें मिलने का अनुमान है।