Exit Poll 2025: बिहार में NDA की बहार, तेजस्वी का कम हुआ तेज; किस सर्वे में किसका क्या हाल

Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। अब सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने राज्य में अगली सरकार के गठन को लेकर अपने पूर्वानुमान जारी कर दिए हैं। अधिकांश अनुमानों के अनुसार, एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) को स्पष्ट बहुमत मिलने के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। अंतिम फैसला 14 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती पर होगा, जो यह तय करेगा कि राज्य में किसके नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। अब तक के एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की प्रबल संभावना में है।