Exit Poll 2025: बिहार में NDA की बहार, तेजस्वी का कम हुआ तेज; किस सर्वे में किसका क्या हाल
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। अब सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने राज्य में अगली सरकार के गठन को लेकर अपने पूर्वानुमान जारी कर दिए हैं। अधिकांश अनुमानों के अनुसार, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने के मजबूत संकेत मिल रहे हैं।
Tue, 11 Nov 2025 07:37 PM
Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। अब सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने राज्य में अगली सरकार के गठन को लेकर अपने पूर्वानुमान जारी कर दिए हैं। अधिकांश अनुमानों के अनुसार, एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) को स्पष्ट बहुमत मिलने के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। अंतिम फैसला 14 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती पर होगा, जो यह तय करेगा कि राज्य में किसके नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। अब तक के एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की प्रबल संभावना में है।
किस सर्वे में किसका क्या हाल
- चाणक्य स्ट्रेटेजीज पोल: एनडीए को 130-138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 100-108 और अन्य को 3-5 सीटें।
- पीपल्स इनसाइट एग्जिट पोल: एनडीए को 133-148 सीटों की भारी बढ़त दिख रही है। महागठबंधन को 87-102 सीटें, जनसुराज को 0-2 तथा अन्य को 3-6 सीटें मिल सकती हैं।
- जेवीसी एग्जिट पोल: एनडीए को जबरदस्त बहुमत (135-150 सीटें) का पूर्वानुमान। महागठबंधन को 88-103 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें।
- पोलस्ट्रैट एग्जिट पोल: एनडीए को 133-148 सीटें, महागठबंधन को 87-102 और अन्य को 3-5 सीटें मिलने की संभावना।
- पीपल्स पल्स सर्वे: एनडीए को सबसे अधिक 133-159 सीटें मिलने का अनुमान। महागठबंधन को 75-101, जेएसपी को 0-5 तथा अन्य को 2-8 सीटें।
- डीवी रिसर्च एग्जिट पोल: एनडीए को 137-152 सीटें मिलने का अनुमान, महागठबंधन को 83-98, जनसुराज को 2-4 और ओवैसी की पार्टी को 0-2 सीटें।
- दैनिक भास्कर एग्जिट पोल: एनडीए को 145-160 सीटें, महागठबंधन को 73-91 और अन्य को 5-10 सीटें मिल सकती हैं।
- पी-मार्क एग्जिट पोल: एनडीए को भारी बहुमत मिलने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार, एनडीए को 142-162 सीटें, महागठबंधन को 80-98 सीटें, प्रशांत किशोर की जन सुराज को 1-4 सीटें और अन्य दलों को 0-3 सीटें प्राप्त होने का अनुमान है।
