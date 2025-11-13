Hindustan Hindi News
बिहार में किसकी बन रही सरकार, नतीजों से ठीक पहले देख लें एक ही जगह 11 Exit Polls

बिहार में किसकी बन रही सरकार, नतीजों से ठीक पहले देख लें एक ही जगह 11 Exit Polls

संक्षेप: Bihar Exit Polls 2025: बिहार चुनाव रिजल्ट का ऐलान शुक्रवार को होगा। उससे पहले सामने आए 11 एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। दो चरणों में हुए मतदान में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई है।

Thu, 13 Nov 2025 07:37 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दो फेज में हुई वोटिंग के बाद अब 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा होनी है। पिछले दो दिनों में आए विभिन्न सर्वे एजेंसियों के 11 एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। कुछ पोल्स में एनडीए को बंपर सीटें मिलती दिख रही हैं। इस बार चुनाव के पहले फेज में 121 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोट पड़े। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 122 है। एग्जिट पोल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दे रही।

मैटराइज के एग्जिट पोल में एनडीए को 147-167, महागठबंधन को 70-90 सीटें दी गई हैं। पी-मार्क्यू ने एनडीए को 142-162, महागठबंधन को 80-98 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स की बात करें तो एनडीए को 133-159, महागठबंधन को 75-101 सीटें दी गई हैं। भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 145-160, महागठबंधन को 73-91 सीटें दी हैं। पीपुल्स इनसाइट नामक एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार बना रही है। एनडीए को 133-148, महागठबंधन को 87-102 सीटें दी गई हैं।

Bihar Exit Polls
इसके अलावा, जेवीसी ने एनडीए को 135-150, महागठबंधन को 88-103 सीटें दी हैं। पोलस्ट्रेट एजेंसी ने एनडीए को 133-148 सीटें दी हैं, जबि महागठबंधन को 87-102 सीटें मिली हैं। पोल डायरी की बात करें तो एनडीए को 184-209 सीटें दीं, जबकि महागठबंधन को 32-49 सीटें दी हैं। एक्सिस माय इंडिया के अनुसार, एनडीए 121-141 सीटें जीत सकता है, जबकि महागठबंधन को 98-118 सीटें मिलने के आसार हैं। टुडेज चाणक्य ने एनडीए को 148-172 और महागठबंधन को 65-89 सीटें मिलती दिख रही हैं। वोट वाइब के एग्जिट पोल में एनडीए को 125-145 और महागठबंधन को 95-115 सीटें मिलने की संभावना है।

