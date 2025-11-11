Bihar Exit Poll: बिहार में किसकी बनेगी सरकार, एग्जिट पोल में NDA को बंपर सीटें; देखिए आंकड़ा

Bihar Exit Poll, ABP News Bihar Exit Poll: बिहार में किसकी बनेगी सरकार, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए और तेजस्वी यादव के महागठबंधन में सीधा मुकाबला है। हालांकि, इस बार जनसुराज के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए को खुशखबरी मिली है। आईएएनएस और मैटराइज एग्जिट पोल में एनडीए को 147-167 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 70-89 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि दो फेज में हुई वोटिंग के बाद अब 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। मंगलवार को दूसरे फेज की वोटिंग हुई, जिसमें शाम पांच बजे तक 67 फीसदी से ज्यादा मतदान हो चुका है। पहले फेज में भी रिकॉर्डतोड़ 65 फीसदी मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया था। पहले फेज की वोटिंग में बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए, जबकि दूसरे फेज में 122 सीटों पर मतदान हुए।